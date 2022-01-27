Задержан солдат-срочник, устроивший стрельбу в Днепре

Для розыска злоумышленника вводили оперативный план "Сирена".

Правоохранители задержали солдата-срочника, который устроил стрельбу в Днепре, в ходе которой погибли пять человек и еще пять были ранены.

Об этом в Facebook сообщил мэр Днепра Борис Филатов. Информацию о задержании подтвердили в пресс-службе МВД.

"Задержали стрелка. В Подгородном. Панику прекратить. А в свою полицию нужно верить и любить ее", - написал Филатов.

Фото: facebook/Borys Filatov

Фото: facebook/Borys Filatov

По данным Министерства внутренних дел, в 3:40 на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" 20-летний Артем Рябчук при выдаче оружия внезапно открыл огонь по коллегам. Он расстрелял караул военных Национальной гвардии, после чего скрылся с оружием.

Среди погибших – пять военных и один гражданский человек. Кто именно ранен – не сообщается.

Для задержания злоумышленника был введен оперативный план "Сирена". Мотивы парня пока не сообщаются. ГБР возбудило уголовное производство по п. 1 и п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство).

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