В Украине за сутки подтвердили почти 32,5 тыс. случаев ковида – больше всего с начала пандемии

Более 2 тыс. случаев были обнаружены в Ивано-Франковской, Львовской и Житомирской областях.

В Украине за сутки подтвердили почти 32,5 тыс. случаев ковида – больше всего с начала пандемии
Фото: Анастасія Власова/hromadske

В среду, 26 января, в Украине подтвердили 32 393 случая коронавирусной болезни COVID-19. Это самый высокий показатель с начала пандемии.

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения, среди заболевших вчера 4 847 детей и 797 медработников. С подтвержденными и подозрительными случаями были госпитализированы 3 016 человек. Выздоровели 5 237 человек, 154 пациента умерли.

Более 2 тыс. случаев ковида за сутки 26 января подтвердили в Ивано-Франковской, Львовской, Житомирской областях и в Киеве.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 2012;
  • Винницкая область – 1512;
  • Волынская область – 544;
  • Днепропетровская область – 1270;
  • Донецкая область – 1348;
  • Житомирская область – 2467;
  • Закарпатская область – 855;
  • Запорожская область – 523;
  • Ивано-Франковская область – 2862;
  • Киевская область – 980;
  • Кировоградская область – 186;
  • Луганская область – 513;
  • Львовская область – 2696;
  • Николаевская область – 616;
  • Одесская область – 1939;
  • Полтавская область – 903;
  • Ровенская область – 1424;
  • Сумская область – 1909;
  • Тернопольская область – 1597;
  • Харьковская область – 1593;
  • Херсонская область – 670;
  • Хмельницкая область – 1391;
  • Черкасская область – 700;
  • Черновицкая область – 1085;
  • Черниговская область – 798.

Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя нет.

За все время пандемии в Украине заболели 3 946 202 человека, выздоровели от коронавируса 3 601 952 человека, от осложнений ковида умерли 99 738 украинцев.

Сутками ранее в Украине зафиксировали 24 321 новый случай ковида.

Как сообщалось, Рада на следующей неделе пойдет на карантин из-за большого количества заболевших ковидом парламентариев.

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