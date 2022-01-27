В Украине за сутки подтвердили почти 32,5 тыс. случаев ковида – больше всего с начала пандемии

Более 2 тыс. случаев были обнаружены в Ивано-Франковской, Львовской и Житомирской областях.

В среду, 26 января, в Украине подтвердили 32 393 случая коронавирусной болезни COVID-19. Это самый высокий показатель с начала пандемии.

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения, среди заболевших вчера 4 847 детей и 797 медработников. С подтвержденными и подозрительными случаями были госпитализированы 3 016 человек. Выздоровели 5 237 человек, 154 пациента умерли.

Более 2 тыс. случаев ковида за сутки 26 января подтвердили в Ивано-Франковской, Львовской, Житомирской областях и в Киеве .

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 2012;

– 2012; Винницкая область – 1512;

Волынская область – 544;

Днепропетровская область – 1270;

Донецкая область – 1348;

Житомирская область – 2467;

Закарпатская область – 855;

Запорожская область – 523;

Ивано-Франковская область – 2862;

Киевская область – 980;

Кировоградская область – 186;

Луганская область – 513;

Львовская область – 2696;

Николаевская область – 616;

Одесская область – 1939;

Полтавская область – 903;

Ровенская область – 1424;

Сумская область – 1909;

Тернопольская область – 1597;

Харьковская область – 1593;

Херсонская область – 670;

Хмельницкая область – 1391;

Черкасская область – 700;

Черновицкая область – 1085;

Черниговская область – 798.

Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя нет.

За все время пандемии в Украине заболели 3 946 202 человека, выздоровели от коронавируса 3 601 952 человека, от осложнений ковида умерли 99 738 украинцев.

Сутками ранее в Украине зафиксировали 24 321 новый случай ковида.

Как сообщалось, Рада на следующей неделе пойдет на карантин из-за большого количества заболевших ковидом парламентариев.