В Украине за сутки подтвердили почти 32,5 тыс. случаев ковида – больше всего с начала пандемии
Более 2 тыс. случаев были обнаружены в Ивано-Франковской, Львовской и Житомирской областях.
В среду, 26 января, в Украине подтвердили 32 393 случая коронавирусной болезни COVID-19. Это самый высокий показатель с начала пандемии.
По данным пресс-службы Министерства здравоохранения, среди заболевших вчера 4 847 детей и 797 медработников. С подтвержденными и подозрительными случаями были госпитализированы 3 016 человек. Выздоровели 5 237 человек, 154 пациента умерли.
Более 2 тыс. случаев ковида за сутки 26 января подтвердили в Ивано-Франковской, Львовской, Житомирской областях и в Киеве.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев – 2012;
- Винницкая область – 1512;
- Волынская область – 544;
- Днепропетровская область – 1270;
- Донецкая область – 1348;
- Житомирская область – 2467;
- Закарпатская область – 855;
- Запорожская область – 523;
- Ивано-Франковская область – 2862;
- Киевская область – 980;
- Кировоградская область – 186;
- Луганская область – 513;
- Львовская область – 2696;
- Николаевская область – 616;
- Одесская область – 1939;
- Полтавская область – 903;
- Ровенская область – 1424;
- Сумская область – 1909;
- Тернопольская область – 1597;
- Харьковская область – 1593;
- Херсонская область – 670;
- Хмельницкая область – 1391;
- Черкасская область – 700;
- Черновицкая область – 1085;
- Черниговская область – 798.
Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя нет.
За все время пандемии в Украине заболели 3 946 202 человека, выздоровели от коронавируса 3 601 952 человека, от осложнений ковида умерли 99 738 украинцев.
Сутками ранее в Украине зафиксировали 24 321 новый случай ковида.
Как сообщалось, Рада на следующей неделе пойдет на карантин из-за большого количества заболевших ковидом парламентариев.