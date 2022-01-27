7-летний ученик "заминировал" частную школу в Новых Петровцах под Киевом

Из-за его шуток полиция была вынуждена эвакуировать 113 учеников и 22 взрослых.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Полиция установила псевдоминера, из-за которого из частной школы в селе Новые Петровцы под Киевом пришлось эвакуировать всех учеников и персонал.

Как сообщила пресс-служба полиции Киевской области, им оказался семилетний мальчик, который, по его словам, решил пошутить.

Уведомление о заминировании полиция получила сегодня, 26 января, около 10:30.

На место происшествия прибыли полицейские офицеры общины, сотрудники отдела реагирования патрульной полиции, инспекторы ювенальной превенции, следственно-оперативная группа Вышгородского РУП, кинологи и взрывотехники полиции Киевщины.

Полицейские эвакуировали 113 детей и 22 персонала, которые были в помещении школы.

Правоохранители обследовали помещение школы и окружающую территорию. Никаких подозрительных предметов обнаружено не было.

"Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, полицейские установили, что о заминировании сообщил 7-летний ученик школы. Парень объяснил, что таким образом решил пошутить", – говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Правоохранители провели с шутником профилактическую беседу . Ответственность за такое поведение ребенка будут нести родители.

Напомним, ранее в Сумах пьяный мужчина "заминировал" поезд и наблюдал у вокзала, что из этого будет. Полиция разыскала и задержала 42-летнего мужчину.

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