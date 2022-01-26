В центре Киева охранник во время конфликта с незнакомцами произвел несколько выстрелов из автомата

Сегодня, 25 января, в центре Киева возле банка произошла стрельба.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Предварительно установлено, что представители охранной фирмы зашли в помещение банка, где в это время находилась группа неизвестных.

"Между сотрудниками охраны и незнакомцами возник конфликт, поэтому в дальнейшем на улице представитель службы охраны произвел несколько выстрелов вверх. В результате инцидента никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Двое активных участников конфликта доставлены в районное управление. Следователи начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса – хулиганство.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее в Белой Церкви мужчина стрелял в знакомого из автомата из-за ссоры в ночном клубе.