Полиция задержала преследователя Златы Огневич, который угрожал ей расправой

Правоохранители задержали неадекватного преследователя певицы Златы Огневич, который преследовал ее и угрожал расправой в течение трех лет.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева .

Вчера певица обратилась с заявлением в Печерское управление и сообщила, что в течение длительного времени неизвестный мужчина угрожает ей убийством. Сведения о происшествии дознаватели внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 129 Уголовного кодекса – угроза убийством.

"Мы установили, что к преступлению причастен уроженец Черкасской области, 1981 года рождения. Мужчина в течение длительного времени систематически угрожал убийством заявительнице, преследовал и отправлял смс-сообщения в разные социальные сети. Сегодня, 25 января, при силовой поддержке спецназовцев КОРДа, мы задержали правонарушителя по месту жительства в порядке статьи 298-2 Уголовного процессуального кодекса Украины", - рассказал начальник отдела дознания Печерского управления полиции Василий Иванишин.

В настоящее время дознаватели сообщили задержанному о подозрении и подали ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, Злата Огневич (имя при рождении – Инна Леонидовна Бордюг) – украинская певица и политик, заслуженная артистка АР Крым. Представляла Украину на 58-м песенном конкурсе "Евровидение", на котором заняла третье место. Народный депутат Украины VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко.