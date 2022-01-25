В Сумах пьяный мужчина "заминировал" поезд и наблюдал у вокзала, что из этого будет

Его задержали полицейские.

В Сумах пьяный мужчина "заминировал" поезд и наблюдал у вокзала, что из этого будет
Фото: Скриншот видео

В полицию поступило анонимное сообщение с мобильного телефона о том, что в одном из вагонов пассажирского поезда, прибывающего на станцию Сумы, заложена взрывчатка и произойдет взрыв.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Когда поезд еще только приближался к перрону станции, на платформах и у здания вокзала уже работали правоохранители, оттесняя пассажиров и встречающих на безопасное расстояние. Также срочно прибыли следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехники, полицейские кинологи, спасатели и экстренная медицинская помощь.

По результатам обследования взрывчатых веществ в поезде не было обнаружено.

Параллельно с осмотром пассажирского поезда правоохранители начали устанавливать лицо, совершившее заведомо ложное сообщение.

Вскоре злоумышленник был найден. Им оказался 42-летний житель областного центра.

"Мужчина в тот вечер находился неподалеку от железнодорожного вокзала, где вместе с приятелем употреблял алкоголь. У одного из мужчин возникла мысль таким образом «пошутить», и посмотреть, что с того будет. Поэтому он позвонил в полицию и сообщил, что сам в вагон «заложил немаленькую такую взрывчатку». После совершения звонка злоумышленник остался неподалеку от вокзала и издалека наблюдал за происходящим», – рассказали в полиции.

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса. Следственные действия продолжаются. Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы сроком от двух до шести лет.

Напомним, с начала года в Украине началась новая волна ложных минований – злоумышленники сообщают о взрывчатке в ТРЦ, метро, учебных заведениях и судах. 21 января анонимы заявили о "минировании" всех школ Киева Симферополя. СБУ говорит, что за этим стоят роSSийские спецслужбы, стремящиеся расшатать ситуацию в Украине.

Министр внутренних дел Денис Монастырский также считает, что псевдоминирования устраивают для распространения паники.

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