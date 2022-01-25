Фестиваль «Вечера французского кино» объявил программу

3 февраля начнется ежегодный фестиваль "Вечера французского кино". Событие вернется в офлайн-формат и будет проходить в кинотеатрах крупных украинских городов в течение февраля.

Откроет фестиваль драматическая лента «Высокая мода» режиссера Сильви Оайон из Натали Бай и Линой Кудри в главных ролях. События фильма разворачиваются вокруг молодой портнихи, которая открывает для себя мир высокой моды благодаря неожиданному знакомству с работницей швейной мастерской дома Dior. Кинопоказ пройдет в рамках программы Ukrainian Fashion Week, которая стартует 3 февраля.

В программу вошел мелодраматический триллер «Любовники» режиссера Николь Гарсии, участник основной конкурсной программы Венецианского кинофестиваля 2020 года. Лента рассказывает о случайной встрече двух влюбленных, которые не виделись три года. Их отношения прекратились после исчезновения парня, который стал преступником. В фильме снялись французские звезды Стейси Мартин («Нимфоманка»), Пьер Нине («Черный ящик»), Бенуа Мажимель («Пианистка»).

Также в подборке – драма «Маленькая мама» – работа французского режиссера, сценаристки и фем-активистки Селин Сьяммы. Как и предыдущая лента «Портрет девушки в огне», новая картина – это меткая репрезентация female gaze в современном кинематографе. Мировая премьера фильма состоялась в 2021 году в рамках основного конкурса Берлинале (Германия), а на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне (Испания) работа приобрела Приз зрительских симпатий. Журнал The New York Times назвал актерскую работу юных исполнительниц главных ролей одной из лучших в этом году рядом с Кристен Стюарт и Бенедиктом Камбербетчем.

Лучшая европейская комедия 2020 года, фильм «Триумф» Эммануэля Курколя рассказывает о новоиспеченном режиссере, живущем мечтой о триумфальной премьере в Париже. Тем временем его труппа – это участники тюремного театрального кружка, которые только и ожидают, что разрешения на выезд за пределы тюрьмы.

«Лети со мной» – драматическая комедия Кристофа Барратье о мажоре и завсегдатае вечеринок Томаса и 12-летнего Маркуса с врожденным расстройством. Когда судьба сталкивает этих двоих, их жизни меняются сногсшибательно и навсегда.

17-й фестиваль "Вечера французского кино" стартует 3 февраля в киевском кинотеатре "Октябрь" (торжественное открытие), харьковском кинотеатре Multiplex в ТРЦ Nikolsky и львовском кинотеатре "Планета кино" в ТРЦ Forum Lviv. В течение февраля показы пройдут в Одессе, Днепре, Запорожье и Ровно.

Напомним, «Вечера французского кино» – это фестиваль, ежегодно открывающий зрителям новые работы французского кинематографа. В 2022 году он будет проходить в семнадцатый раз. В отличие от предыдущего года, показы будут проходить исключительно в кинотеатрах. Фестиваль организован Французским институтом в Украине и реализован компанией Артхаус Трафик.