Александра Зарицкая удивила исхудавшим внешним видом в облегающем синем комбинезоне

Солистка украинской группы KAZKA Александра Зарицкая стала неожиданной участницей нового сезона вокального проекта "Голос страны". Успешная исполнительница появилась в первом выпуске передачи и восхитила внешним видом.

В прошлом году украинская исполнительница приняла участие в шоу "Танцы со звездами". Она танцевала с красавчиком-блондином Юрием Мешковым, и чтобы партнеру было легче ее поднимать, она активно занялась своей физической формой. Александра Зарицкая много бегала, ходила в бассейн, пересмотрела свое меню и много занималась в танцклассе.

Солистке группы KAZKA удалось похудеть на 25 килограммов, однако за последние несколько месяцев артистке удалось скинуть еще как минимум 5, а то и 10 килограммов. О чем свидетельствует ее внешний вид.

На шоу "Голос страны" Александра Зарицкая появилась в облегающем синем комбинезоне с интересной линией декольте, длинными рукавами-перчатками и юбочкой. В таком наряде видно, как похудели ноги исполнительницы, и насколько тонкой стала ее талия.

"Ого, как похудела, молодец", "KAZKA красавица такая", "Александра выглядит ярко и хорошо", "Сашуня бомбезная", "Саша простоооо нереальная!! Она давно должна была быть в тренерах", "Не видела Сашу с танцев, очень сильно изменилась", - пишут пользователи.

Напомним, солистка KAZKA Александра Зарицкая после резкого похудения удивила стройностью в новом образе.