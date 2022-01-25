Александра Зарицкая удивила исхудавшим внешним видом в облегающем синем комбинезоне

Солистка украинской группы KAZKA Александра Зарицкая стала неожиданной участницей нового сезона вокального проекта "Голос страны". Успешная исполнительница появилась в первом выпуске передачи и восхитила внешним видом.

Стремительно теряет вес: солистка KAZKA удивила внешним видом в облегающем синем комбинезоне

В прошлом году украинская исполнительница приняла участие в шоу "Танцы со звездами". Она танцевала с красавчиком-блондином Юрием Мешковым, и чтобы партнеру было легче ее поднимать, она активно занялась своей физической формой. Александра Зарицкая много бегала, ходила в бассейн, пересмотрела свое меню и много занималась в танцклассе.

Солистке группы KAZKA удалось похудеть на 25 килограммов, однако за последние несколько месяцев артистке удалось скинуть еще как минимум 5, а то и 10 килограммов. О чем свидетельствует ее внешний вид.

Стремительно теряет вес: солистка KAZKA удивила внешним видом в облегающем синем комбинезоне

На шоу "Голос страны" Александра Зарицкая появилась в облегающем синем комбинезоне с интересной линией декольте, длинными рукавами-перчатками и юбочкой. В таком наряде видно, как похудели ноги исполнительницы, и насколько тонкой стала ее талия.

Стремительно теряет вес: солистка KAZKA удивила внешним видом в облегающем синем комбинезоне

"Ого, как похудела, молодец", "KAZKA красавица такая", "Александра выглядит ярко и хорошо", "Сашуня бомбезная", "Саша простоооо нереальная!! Она давно должна была быть в тренерах", "Не видела Сашу с танцев, очень сильно изменилась", - пишут пользователи.

Напомним, солистка KAZKA Александра Зарицкая после резкого похудения удивила стройностью в новом образе.


Анастасия Березовская, Тудей

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