Полиция возбудила дело по факту угроз Злате Огневич

Украинская певица Злата Огневич выложила в соцсетях видео с угрозами в свой адрес. Сегодня она написала заявление в полицию, где указала, что неизвестный мужчина угрожает ей убийством уже в течение длительного времени.

Правоохранители начали производство, информирует пресс-служба столичной полиции.

"Сотрудники полиции зарегистрировали заявление в Едином учете заявлений и сообщений граждан Печерского управления полиции и по согласованию с Печерской окружной прокуратурой дознаватели начали уголовное производство по ч. 1 ст. 129 Уголовного кодекса Украины – угроза убийства. Санкция статьи предусматривает до двух лет ограничения свободы", – сказано в сообщении.

На обнародованных певицей кадрах видно, как автомобиль догоняет другой автомобиль. Мужчина за рулем говорит Злате Огневич, что, если еще раз увидит ее по телевидению, то убьет.

Такие же угрозы мужчина адресовал отцу певицы. Он вспомнил и мэра Виталия Кличко, который, по его словам, ничем не поможет Злате, как и полиция.

"Я больше не могу молчать! Это видео рекомендую смотреть до конца. Осторожно! Оно содержит ненормативную лексику. В этой ситуации я просто беззащитная женщина, которую не первый год (уже больше 3 лет) преследует неадекватный мужчина, и никто за это время не смог решить мою проблему. Он продолжает свои участившиеся в последнее время преследования. Я хочу справедливости для себя. Я хочу справедливости для тех женщин, которые не чувствуют себя в безопасности и подвергаются насилию. Потому что моя ситуация - это также один из видов насилия", - написала под видео Огневич.

"Я обращаюсь в правоохранительные органы, к юристам и всем, кто имеет компетенцию и реально может помочь. Я обращаюсь к своей стране и президенту. Потому что я больше не желаю молчать! Хватит! На моем месте может быть ваша дочь, жена, любимая девушка, мама, ваш близкий человек. Помогите мне», – заявила Огневич.

Известно, что впервые Злата Огневич рассказала о преследовании неизвестного в марте 2019 года. Тогда мужчина напал на артистку возле ее дома. После инцидента мужчина продолжил следить за звездой. В частности, он ждал певицу перед выходом на тренировку и приходил на ее концерты. Нападающий убежден, что Огневич – его жена.

Злата Огневич (имя при рождении – Инна Леонидовна Бордюг) – украинская певица и политик, заслуженная артистка АР Крым. Представляла Украину на 58-м песенном конкурсе "Евровидение", на котором заняла третье место. Народный депутат Украины VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко.