Аноним сообщил о минировании всех школ и детсадов в Запорожье

В Запорожье после анонимного сообщения о минировании всех школ и детских садов эвакуированы тысячи детей и сотрудников детских учреждений.

Об этом ссылкой на отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Запорожской области сообщает "Интерфакс-Украина".

По информации ведомства, 24 января примерно в 13:00 на электронный адрес колл-центра Службы безопасности Украины поступило анонимное сообщение о минировании в Запорожье всех школ и детских садов.

Ученики и персонал учебных заведений эвакуированы. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы, работники взрывотехнического управления, кинологи и другие профильные службы. Продолжается проверка.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности).

Всего учебный процесс был остановлен в 120 заведениях общего среднего образования, 120 заведениях дошкольного образования, 24 подразделениях дошкольного образования при школах и 13 заведениях внешкольного образования, информирует "Суспильное".

"Дети были оперативно эвакуированы. Там, где родители не должны оперативно отреагировать, те дети в сопровождении работников учебных заведений были временно размещены в зданиях территориальных отделов образования или районных администрациях", - рассказала исполняющая обязанности директора департамента образования и науки Запорожского городского совета Юлия Погребняк.

Напомним, в новом году в Украине началась новая волна ошибочных минований - злоумышленники сообщают о взрывчатке в ТРЦ, метро, учебных заведениях и судах. 21 января анонимы заявили о "минировании" всех школ Киева Симферополя. СБУ говорит, что за этим стоят роSSийские спецслужбы, стремящиеся расшатать ситуацию в Украине.

Министр внутренних дел Денис Монастырский также считает, что псевдоминирование устраивают для распространения паники.