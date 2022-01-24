В Германии студент медуниверситета открыл стрельбу в аудитории, а затем застрелился

Четверо человек получили ранения, один из них в тяжелом состоянии.

В Германии студент медуниверситета открыл стрельбу в аудитории, а затем застрелился
Фото: twitter.com/PolizeiMannheim

В одной из аудиторий медицинского факультета Гайдельбергского университета в Германии нападающий устроил стрельбу. Это произошло днем в понедельник, 24 января.

Мужчина был вооружен, вероятно, ружьем. По данным полиции, в результате нападения четверо раненых, один из них находится в тяжелом состоянии, передает DW.

Несколько позже полиция сообщила, что нападающий застрелился.

По данным dpa, стрелок являлся студентом Гайдельбергского университета. По предварительным данным, у него было несколько единиц оружия.

Район, где расположены преимущественно естественные факультеты университета, оцеплен правоохранителями. Впрочем, по данным источников в полиции, правоохранители исключают, что у нападавшего были сообщники.

Как сообщалось, в конце декабря в Денвере (США) в результате стрельбы погибли по меньшей мере четыре человека. Еще несколько человек получили ранения, среди них полицейский.

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