В Германии студент медуниверситета открыл стрельбу в аудитории, а затем застрелился
Четверо человек получили ранения, один из них в тяжелом состоянии.
В одной из аудиторий медицинского факультета Гайдельбергского университета в Германии нападающий устроил стрельбу. Это произошло днем в понедельник, 24 января.
Мужчина был вооружен, вероятно, ружьем. По данным полиции, в результате нападения четверо раненых, один из них находится в тяжелом состоянии, передает DW.
Несколько позже полиция сообщила, что нападающий застрелился.
По данным dpa, стрелок являлся студентом Гайдельбергского университета. По предварительным данным, у него было несколько единиц оружия.
Район, где расположены преимущественно естественные факультеты университета, оцеплен правоохранителями. Впрочем, по данным источников в полиции, правоохранители исключают, что у нападавшего были сообщники.
Как сообщалось, в конце декабря в Денвере (США) в результате стрельбы погибли по меньшей мере четыре человека. Еще несколько человек получили ранения, среди них полицейский.