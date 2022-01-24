В Закарпатье подтвердили еще один случай полиомиелита

В Украине подтвержден еще один случай заболевания полиомиелитом. Его обнаружили у ребенка из Закарпатья. У него зафиксировали ослабление двигательной активности мышц ног. Это уже второй подтвержденный случай полиомиелита 2 типа в Украине.

Об этом 24 января сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

"По словам мамы, они отказались от вакцинации, поэтому малыш не был привит", – говорится в сообщении.

В настоящее время идет эпидемиологическое расследование возможного источника инфекции.

В Центре общественного здоровья уточнили, что полиомиелитом заболел 2-летний мальчик. 24 января региональная референс-лаборатория ВОЗ в Хельсинки подтвердила полиовирус типа 2 (VDPV-2) в его образце. Образец от этого больного подобен тем, которые уже были определены накануне осенью на Ровенщине.

Симптомы заболевания у ребенка появились 13 декабря во время пребывания в больнице Львова из-за лечения другого заболевания. 24 декабря ребенок уже имел признаки вялого нижнего парапареза (неврологический синдром, поражающий две конечности).

По словам мамы, контактов с детьми, недавно получившими прививку, не было. Ребенок в семье один, родных братьев и сестер нет. Семья проживает в отдельном доме, условия проживания удовлетворительные, водоснабжение децентрализовано.

Напомним, в прошлом году в начале октября Минздрав сообщил о случае паралича, который был зафиксирован у полуторагодовалого ребенка из Ровенской области. Позже вирус обнаружили еще у шестерых детей из 10-ти, которых воспитывает семья.

Во время проведения эпидрасследования случаев полиомиелита в Ровенской области было установлено, что дети, у которых обнаружили вирус, до этого находились в Закарпатье, поэтому проверку провели и там.

Впоследствии Минздрав обнаружил вирус в Закарпатье. Полиомиелит подтвердили у 5 невакцинированных детей, 12-летнюю девочку парализовало.

Полиомиелит – это острое инфекционное заболевание. Вирус распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну, чаще всего через грязные руки, зараженную пищу и воду. Наиболее благоприятные для вируса дети в возрасте до пяти лет.

Течение заболевания характеризуется поражением центральной нервной системы, возникновением параличей. Болезнь может привести к смерти.

Лекарства от полиомиелита не существует. Единственным способом защитить ребенка от неизлечимого паралича является прививка.