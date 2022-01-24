В аэропорту "Антонов" обезвредили "террористов", захвативших самолет

В учениях принимали участие подразделения СБУ, полиции, Нацгвардии и ГСЧС.

Служба безопасности Украины провела тактико-специальные учения на базе международного аэропорта "Антонов" в Киевской области. Спецназовцы украинской спецслужбы обезвредили условных "террористов", захвативших самолет с пассажирами и один из авиационных объектов.

Тренировку проводили в максимально приближенных к реальным условиям. В мероприятиях принимали участие подразделения СБУ, полиции, Национальной гвардии и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, сообщает пресс-центр СБУ.

По легенде учений, "террористы" захватили заложников в самолете и потребовали его приземления. При этом их "сообщники" захватили диспетчерскую башню в аэропорту и выдвинули условия увольнения "потерпевших".

"После отработки установленного алгоритма действий руководители оперативного штаба приняли решение об осуществлении силовой фазы. В ходе ее реализации правоохранители обезвредили «злоумышленников» и «освободили» заложников”, – сообщили в СБУ.

Обучение проводилось сотрудниками Антитеррористического центра при СБУ во взаимодействии с координационной группой Антитеррористического центра при СБУ в г. Киеве и Киевской области.

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