Объявили имена финалистов нацотбора на "Евровидение-2022"

Среди них Alina Pash, Cloudless, Laud и Wellboy.

Фото: скрин видео "Суспільного"

24 января в Радиохабе академии общественного вещания на Крещатике, 26 объявили имена восьми финалистов национального отбора на международный песенный конкурс "Евровидение-2022".

Об этом говорится в сообщении национального вещателя.

Краткий список:

  1. Alina Pash с песней "Тени забытых предков",

  2. группа Cloudless с песней All be alright,

  3. Kalush Orchestra с песней "Стефания",

  4. Laud с песней Head Under Water,

  5. Michael Soul с песней Demons,

  6. Our Atlantic с песней "Моя любовь" ,

  7. Roxolana с песней Girlzzzz,

  8. Wellboy с песней Nozzy Bossy ("Нози Боси").

Возглавил оргкомитет нацотбора член правления Суспильного Ярослава Лодыгина. По его словам, при отборе мнения у всех членов оргкомитета совпали.

"Суспильное" в этом году проведет финал самостоятельно. Это означает, что трансляция финала будет только на "Суспильном". Телеверсию будет обеспечивать компания "Френдс Про ТВ" народного депутата Алексея Гончаренко.

Из новшеств появится гринрум, где ведущий будет общаться с исполнителями.

Ведущей нацотбора будет Мария Ефросинина, за кулисами будет работать Тимур Мирошниченко.

Состав жюри еще не формируется.

Финал национального отбора на Евровидение-2022 состоится 12 февраля в Центре культуры и искусств национального авиационного университета в Киеве. Начало прямого эфира в 19.00.

Хозяином "Евровидения-2022" станет город Турин в Италии. Большой финал пройдет в арене Pala Olimpico 14 мая. Полуфиналы – 10 и 12 мая.

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