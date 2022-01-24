Французский модельер Тьерри Мюглер умер в возрасте 73 лет

Он был открытым геем и черпал вдохновение в ЛГБТ-сообществе.

Тьерри Мюглер
Фото: instagram.com/manfredthierrymugler
Тьерри Мюглер

Французский модельер, основатель дома моды Mugler Тьерри Мюглер скончался в возрасте 73 лет.

Об этом сообщается в его официальном аккаунте в инстаграмме.

"Мы с опустошенностью сообщаем о смерти господина Манфреда Тьерри Мюглера в воскресенье, 23 января 2022 года. Пусть его душа покоится с миром", – говорится в сообщении.

Агент Мюглера заявил AFP, что модельер умер от "естественных причин".

Мюглер начал карьеру в моде в 1970-х годах. Основал одноименный бренд, который приобрел известность, в частности, за счет женских костюмов с корсетами, широкими плечами и узкой талией. В начале 1990-х Мюглер выпустил ставший популярным парфюм Angel.

В 1997 году Мюглер продал права на свое имя косметическому бренду Clarins, в сотрудничестве с которым был выпущен Angel. В 2002 году дизайнер объявил, что уходит из мира моды. После этого он создавал костюмы для цирковой компании Cirque du Soleil и певицы Бейонсе.

Мюглер сотрудничал с другими знаменитостями. В 1992 году он одел Дэвида Боуи на его свадьбу с моделью Иман и придумал костюмы для клипа на песню Джорджа Майкла Too Funky. Также он создал знаменитое "мокрое" платье Ким Кардашьян для бала Met Gala в 2019 году.

Мюглер был открытым геем и черпал вдохновение в ЛГБТ-сообществе. В 1992 году его модный показ в Лос-Анджелесе открыл известный дрэг-артист Lypsinka.

Напомним, 19 января ушел из жизни 73-летний бывший редактор журнала Vogue Андре Леон Телли, которого считали проводником темнокожих моделей в мир моды.

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