За сутки в Украине зафиксировали 12 915 новых случаев наводнения
Были госпитализированы 1 836 человек.
За прошедшие сутки, 23 января, в Украине были зафиксированы 12 915 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в частности, 1 826 детей и 224 медработника.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Были госпитализированы за сутки 1 836 человек. 67 пациентов умерли. Выздоровели – 2 430 человек.
За все время пандемии в Украине заболели – 3 870 370 человек, выздоровели – 3 585 338. От осложнений заболевания умерли 99 282 человека. Всего было проведено 17 523 330 ПЦР-тестований.
Статистика в регионах:
- г. Киев – 464;
- Винницкая область – 524;
- Волынская область – 251;
- Днепропетровская область – 349;
- Донецкая область – 84;
- Житомирская область – 798;
- Закарпатская область – 304;
- Запорожская область – 63;
- Ивано-Франковская область – 1765;
- Киевская область – 256;
- Кировоградская область – 90;
- Луганская область – 19;
- Львовская область – 2036;
- Николаевская область – 209;
- Одесская область – 670;
- Полтавская область – 164;
- Ровенская область – 394;
- Сумская область – 856;
- Тернопольская область – 661;
- Харьковская область – 1019;
- Херсонская область – 142;
- Хмельницкая область – 536;
- Черкасская область – 157;
- Черновицкая область – 837;
- Черниговская область – 267.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Также за прошедшие сутки 22 541 человек были вакцинированы. Первую дозу получили 8 280 человек, вторую – 8 835, дополнительную получили 87, бустерную – 5 339.
С начала вакцинальной кампании были привиты 15 164 118 человек, из них получили первую дозу – 15 164 116 человек, получили две дозы – 14 466 084 человека, получили дополнительную дозу – 13 108 человек, бустерную дозу – 208 784 человека. В общей сложности были сделаны 29 852 092 прививки.
Напомним, в пятницу в Украине подтвердили более 22 тысяч новых случаев коронавируса.
С понедельника, 24 января, Ивано-Франковская область переходит на красный уровень эпидемической опасности. По состоянию на 22 января, в оранжевой зоне адаптивного карантина находились 10 областей.