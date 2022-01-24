За сутки в Украине зафиксировали 12 915 новых случаев наводнения

Были госпитализированы 1 836 человек.

За сутки в Украине зафиксировали 12 915 новых случаев наводнения
Фото: Стас Козлюк

За прошедшие сутки, 23 января, в Украине были зафиксированы 12 915 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в частности, 1 826 детей и 224 медработника.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Были госпитализированы за сутки 1 836 человек. 67 пациентов умерли. Выздоровели – 2 430 человек.

За все время пандемии в Украине заболели – 3 870 370 человек, выздоровели – 3 585 338. От осложнений заболевания умерли 99 282 человека. Всего было проведено 17 523 330 ПЦР-тестований.

Статистика в регионах:

  • г. Киев – 464;
  • Винницкая область – 524;
  • Волынская область – 251;
  • Днепропетровская область – 349;
  • Донецкая область – 84;
  • Житомирская область – 798;
  • Закарпатская область – 304;
  • Запорожская область – 63;
  • Ивано-Франковская область – 1765;
  • Киевская область – 256;
  • Кировоградская область – 90;
  • Луганская область – 19;
  • Львовская область – 2036;
  • Николаевская область – 209;
  • Одесская область – 670;
  • Полтавская область – 164;
  • Ровенская область – 394;
  • Сумская область – 856;
  • Тернопольская область – 661;
  • Харьковская область – 1019;
  • Херсонская область – 142;
  • Хмельницкая область – 536;
  • Черкасская область – 157;
  • Черновицкая область – 837;
  • Черниговская область – 267.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Также за прошедшие сутки 22 541 человек были вакцинированы. Первую дозу получили 8 280 человек, вторую – 8 835, дополнительную получили 87, бустерную – 5 339.

С начала вакцинальной кампании были привиты 15 164 118 человек, из них получили первую дозу – 15 164 116 человек, получили две дозы – 14 466 084 человека, получили дополнительную дозу – 13 108 человек, бустерную дозу – 208 784 человека. В общей сложности были сделаны 29 852 092 прививки.

Напомним, в пятницу в Украине подтвердили более 22 тысяч новых случаев коронавируса.

С понедельника, 24 января, Ивано-Франковская область переходит на красный уровень эпидемической опасности. По состоянию на 22 января, в оранжевой зоне адаптивного карантина находились 10 областей.

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