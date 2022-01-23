Подозреваемого в "минировании" криворожского колледжа отправили под домашний арест

Он утверждает, что его спровоцировали на преступление.

Подозреваемого в ложном сообщении о заминировании Горного профессионального колледжа Криворожского нацинального университета отправили под домашний арест.

Молодой человек на суде заявил, что на сообщение о минировании его "спровоцировали", передает Hromadske. Он также утверждает, что считал шуткой закрытый чат в Telegram, где он оставил "заявку" на "минирование".

«Я не терорист! До побачення», — каже нам підозрюваний у неправдивому повідомленні про мінування криворізького коледжу Владислав К. За даними слідства, він нібито замовив мінування в адміністратора одного з російських закритих телеграм-чатів, що керується спецслужбами РФ pic.twitter.com/ldV95VlE3o

— hromadske (@HromadskeUA) January 23, 2022

Підозрюваний у неправдивому повідомленні про мінування коледжу в Кривому Розі каже, що його спровокували на повідомлення, а сам він думав, що закрита група — «це жарт». Суд відправив його під домашній арешт pic.twitter.com/N3fbZT9hth

— hromadske (@HromadskeUA) January 23, 2022

Его задержали в пятницу, 21 января, через день после получения информации о якобы заложенной взрывчатке в колледже. Выяснилось, что студент колледжа заказал "минирование" у администратора одного из роSSийских закрытых чатов в Telegram, руководимого спецслужбами РоSSии.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, в новом году в Украине началась новая волна ложных минирований - злоумышленники сообщают о взрывчатке в ТРЦ, метро, учебных заведениях и судах. 21 января анонимы заявили о "минировании" всех школ Киева, Симферополя. СБУ говорит, что за этим стоят роSSийские спецслужбы, которые стремятся расшатать ситуацию в Украине.

Министр иностранных дел Денис Монастырский также считает, что псевдоминирования устраивают для распространения паники.

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