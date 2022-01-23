На Закарпатье группу туристов засыпало лавиной, есть пострадавший

Связь с ними поддерживается.

Фото: ГСЧС

В Закарпатской области пятерых туристов засыпало снежной лавиной, один из них пострадап.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

23 января в 11:18 спасателям в Ивано-Франковской области и в приложение "Спасение в горах" поступило сообщение "SOS".

На горной долине Боржава (склон г. Плай) близ пгт Воловец во время спуска группы туристов из 9 человек произошел сход лавины, в результате чего частично снегом засыпало 5 туристов.

Туристы откопались самостоятельно, но один человек пострадал от попадания в лавину и нуждается в транспортировке.

“Для помощи привлечены горные спасатели с. Н. Ворота и с. Пилипец, всего 10 человек и 3 единицы техники. Связь с туристами присутствует”, – говорится в сообщении.