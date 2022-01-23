Украинцы хотели подкупить пограничников, чтобы избежать самоизоляции

В пункте пропуска "Чоп" (Дружная) на Закарпатье четыре украинца пытались подкупить пограничников, чтобы избежать самоизоляции.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Украинцы предоставили на контроль паспортные документы, в один из которых вложили 2 000 венгерских форинтов, а в остальные два – по 1 000 форинтов.

Фото: ГПСУ

Не имея сертификатов о вакцинации, мужчины с помощью взятки пытались уговорить правоохранителей разрешить им не загружать приложение "Дома" в мобильные телефоны.

Другой случай произошел в автомобильном пункте пропуска – 49-летний закарпатец также надеялся избежать прохождения самоизоляции через взятку.

Об обнаружении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 369 УКУ "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу", сообщили сотрудникам Нацполиции.

“После составления соответствующих документов и загрузки приложения “Дома” граждане Украины оформлены на въезд в Украину, однако из пунктов пропуска они выбыли в сопровождении представителей полиции. Учитывая ситуации, которые имели место, напоминаем об уголовной ответственности за попытку предоставления неправомерной выгоды должностным лицам Госпогранслужбы», – говорится в сообщении.