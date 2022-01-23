Умер основатель фестиваля "Червона рута" Тарас Мельник

Музыковеду было 67 лет.

В субботу, 22 января, умер известный музыковед, общественный деятель и основатель Всеукраинского фестиваля современной песни и популярной музыки "Червона рута" Тарас Мельник, которому было 67 лет.

Об этом в соцсети Facebook написал музыковед Юрий Зеленый.

О смерти выдающегося деятеля в соцсетях сообщил ряд знакомых Мельника, в том числе журналистка Наталья Антонова, режиссер Василий Вовкун и профессор Львовской музыкальной школы-интерната им. С. Крушельницкой Лидия Корней.

Они поделились собственными воспоминаниями об основателе "Червоной руты" как о светлом, талантливом и добром человеке.

Корней, в частности, отметила, что фестиваль, основанный Мельником, "начал новую эпоху в украинской эстрадной песне".

Тарас Мельник – украинский музыковед, директор фестиваля "Червона Рута", проживал в Киеве. Был женат на Ольге Мельник, в браке с которой родились две дочери: Соломия (37-летняя актриса) и Ярослава (погибла в 2005 году).

Мельник был награжден орденом "За заслуги" III степени за весомый личный вклад в развитие украинского музыкального искусства, высокий профессионализм, а также по случаю 20-летия первого Всеукраинского фестиваля современной песни и популярной музыки "Червона Рута".

Напомним, 20 января в возрасте 74 лет умер американский певец и актер Майкл (Марвин) Ли Адай, более известен под псевдонимом Мит Лоуф. Он был лауреатом премии "Грэмми", а его альбомы разошлись тиражом более 100 миллионов экземпляров.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Виктор Бронюк похвастался фото в плавках после похудения на 30 кгВиктор Бронюк похвастался фото в плавках после похудения на 30 кг
Виктория Смеюха похвасталась поджарой фигурой в бикиниВиктория Смеюха похвасталась поджарой фигурой в бикини
Злата Огневич рассказала о курортном романе после поездки в АфрикуЗлата Огневич рассказала о курортном романе после поездки в Африку
Логотип "Евровидения-2022" раскритиковали в СетиЛоготип "Евровидения-2022" раскритиковали в Сети
Потап в Мексике отрастил бороду и нарвался на критику фанатовПотап в Мексике отрастил бороду и нарвался на критику фанатов
Блок рекламы


Похожие новости
Умер рокер Мит Лоуф
Самый старый мужчина в мире умер за три недели до 113-летия. Самый старый мужчина в мире умер за три недели до 113-летия.
В Киеве из-за ковида умерли 10 человекВ Киеве из-за ковида умерли 10 человек
В Киеве умерла медсестра, пострадавшая во время пожара в Косовской ЦРБВ Киеве умерла медсестра, пострадавшая во время пожара в Косовской ЦРБ
Умерла солистка популярной в 60-х годах группы The Ronettes Ронни СпекторУмерла солистка популярной в 60-х годах группы The Ronettes Ронни Спектор
В Киеве вследствие коронавируса умерли 10 человекВ Киеве вследствие коронавируса умерли 10 человек
Во Львове от коронавируса в возрасте 38 лет умер художник Остап ЛозинскийВо Львове от коронавируса в возрасте 38 лет умер художник Остап Лозинский
В Луцке умерла женщина, которую в декабре сбил подросток на перекресткеВ Луцке умерла женщина, которую в декабре сбил подросток на перекрестке
Умерла легенда американского кино 99-летняя Бетти ВайтУмерла легенда американского кино 99-летняя Бетти Вайт
Умерла женщина, пострадавшая во время пожара в Косовской больницеУмерла женщина, пострадавшая во время пожара в Косовской больнице
Последние новости
Подгружаем последние новости