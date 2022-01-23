Умер основатель фестиваля "Червона рута" Тарас Мельник

Музыковеду было 67 лет.

В субботу, 22 января, умер известный музыковед, общественный деятель и основатель Всеукраинского фестиваля современной песни и популярной музыки "Червона рута" Тарас Мельник, которому было 67 лет.

Об этом в соцсети Facebook написал музыковед Юрий Зеленый.

О смерти выдающегося деятеля в соцсетях сообщил ряд знакомых Мельника, в том числе журналистка Наталья Антонова, режиссер Василий Вовкун и профессор Львовской музыкальной школы-интерната им. С. Крушельницкой Лидия Корней.

Они поделились собственными воспоминаниями об основателе "Червоной руты" как о светлом, талантливом и добром человеке.

Корней, в частности, отметила, что фестиваль, основанный Мельником, "начал новую эпоху в украинской эстрадной песне".

Тарас Мельник – украинский музыковед, директор фестиваля "Червона Рута", проживал в Киеве . Был женат на Ольге Мельник, в браке с которой родились две дочери: Соломия (37-летняя актриса) и Ярослава (погибла в 2005 году).

Мельник был награжден орденом "За заслуги" III степени за весомый личный вклад в развитие украинского музыкального искусства, высокий профессионализм, а также по случаю 20-летия первого Всеукраинского фестиваля современной песни и популярной музыки "Червона Рута".

Напомним, 20 января в возрасте 74 лет умер американский певец и актер Майкл (Марвин) Ли Адай, более известен под псевдонимом Мит Лоуф. Он был лауреатом премии "Грэмми", а его альбомы разошлись тиражом более 100 миллионов экземпляров.