За сутки в Украине подтвердили более 15 тысяч новых случаев ковида

За субботу, 22 января, в Украине зафиксированы 15 444 новых подтвержденных случаев коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства охраны здоровья Украины.

Летальных исходов – 86.

За минувшие сутки госпитализированы 2 774 человека, выздоровели 2 030 человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 559;

Винницкая область – 486;

Волынская область – 226;

Днепропетровская область – 411;

Донецкая область – 353;

Житомирская область – 844;

Закарпатская область – 370;

Запорожская область – 61;

Ивано-Франковская область – 1704;

Киевская область – 376;

Кировоградская область – 118;

Луганская область – 35;

Львовская область – 2170;

Николаевская область – 223;

Одесская область – 808;

Полтавская область – 121;

Ровенская область – 476;

Сумская область – 1469;

Тернопольская область – 903;

Харьковская область – 1193;

Херсонская область – 211;

Хмельницкая область – 958;

Черкасская область – 174;

Черновицкая область – 851;

Черниговская область – 344.

За все время пандемии в Украине заболели 3 857 455 человек, поправились – 3 582 908, зафиксировано 99 215 летальных исходов и проведено 17 497 199 ПЦР-тестирований.

Напомним, за пятницу, 21 января, в Украине зафиксированы 22 473 новых подтвержденных случая коронавируса, умерло 136 человек.