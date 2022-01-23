За сутки в Украине подтвердили более 15 тысяч новых случаев ковида
Умерли 86 человек.
За субботу, 22 января, в Украине зафиксированы 15 444 новых подтвержденных случаев коронавируса.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства охраны здоровья Украины.
Летальных исходов – 86.
За минувшие сутки госпитализированы 2 774 человека, выздоровели 2 030 человек.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 559;
Винницкая область – 486;
Волынская область – 226;
Днепропетровская область – 411;
Донецкая область – 353;
Житомирская область – 844;
Закарпатская область – 370;
Запорожская область – 61;
Ивано-Франковская область – 1704;
Киевская область – 376;
Кировоградская область – 118;
Луганская область – 35;
Львовская область – 2170;
Николаевская область – 223;
Одесская область – 808;
Полтавская область – 121;
Ровенская область – 476;
Сумская область – 1469;
Тернопольская область – 903;
Харьковская область – 1193;
Херсонская область – 211;
Хмельницкая область – 958;
Черкасская область – 174;
Черновицкая область – 851;
Черниговская область – 344.
За все время пандемии в Украине заболели 3 857 455 человек, поправились – 3 582 908, зафиксировано 99 215 летальных исходов и проведено 17 497 199 ПЦР-тестирований.
Напомним, за пятницу, 21 января, в Украине зафиксированы 22 473 новых подтвержденных случая коронавируса, умерло 136 человек.