В Днепре горел центральный офис АТБ

Огонь охватил семь этажей.

Фото: ГСЧС

В субботу, 22 января, в городе Днепре около 14 часов произошел пожар в девятиэтажном офисном здании сети супермаркетов АТБ.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, возгорание произошло на первом этаже, где расположен ресторан. Оттуда огонь распространился по стене дома, утепленной минеральной ватой, вплоть до седьмого этажа.

Пожар распространился также на офисные помещения с 4 по 7 этажа, которые выгорели на два метра в глубину дома.

В 16:20 огонь потушили.

К тушению были привлечены 55 спасателей с 14 единицами техники.

Фото: ГСЧС

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