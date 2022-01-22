В Харькове горело здание университета

С огнем боролись 45 спасателей.

Фото: ГСЧС

В Харькове произошел пожар на крыше пятиэтажного корпуса здания бывшей библиотеки Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

Об этом сообщили местные чрезвычайники.

На место происшествия прибыли 15 пожарно-спасательных автомобилей и 45 чрезвычайников.

На момент прибытия пожарных было обнаружено сильное задымление в чердачном помещении.

Оказалось, что горят деревянные конструкции обрешетки под металлопрофилем кровли и частично перекрытие 5-го этажа.

Фото: ГСЧС

В 12:25 пожар был локализован на площади 400 квадратных метров, в 14:20 – ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет.

Напомним, в ноябре в Одессе произошел пожар в общежитии Государственного университета интеллектуальных технологий и связи.

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