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2022-01-22
В Харькове горело здание университета
С огнем боролись 45 спасателей.
Фото: ГСЧС
В Харькове произошел пожар на крыше пятиэтажного корпуса здания бывшей библиотеки Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.
Об этом сообщили местные чрезвычайники.
На место происшествия прибыли 15 пожарно-спасательных автомобилей и 45 чрезвычайников.
На момент прибытия пожарных было обнаружено сильное задымление в чердачном помещении.
Оказалось, что горят деревянные конструкции обрешетки под металлопрофилем кровли и частично перекрытие 5-го этажа.
Фото: ГСЧС
В 12:25 пожар был локализован на площади 400 квадратных метров, в 14:20 – ликвидирован.
Жертв и пострадавших нет.
Напомним, в ноябре в Одессе произошел пожар в общежитии Государственного университета интеллектуальных технологий и связи.