В Киеве на дистанционку отправили 2 школы и почти тысячу классов

Уровень заболеваемости среди учащихся и учителей растет, хотя количество больных не критически высоко.

В Киеве на дистанционку отправили 2 школы и почти тысячу классов
Фото: КМДА

В киевских школах наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, и это тревожная тенденция, хотя количество больных не критически высоко.

Об этом заявил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

"Так, из 320 тысяч учеников и учителей больных - чуть более 1,5 тысячи", - сказал он.

На дистанционное обучение отправили 2 школы и около тысячи классов в разных учебных заведениях.

Мондриевский добавил, что руководство школ должно принимать самостоятельное решение о переводе на дистанционный режим обучения класса, его параллели или всей школы, исходя из ситуации с заболеваемостью именно в учебном заведении.

Главы РГА получили поручение усилить контроль за противоэпидемическими мерами в школах. Есть четкий регламент по уборке и дезинфекции, а также требования по доступу в помещение сотрудников и учащихся.

Добавим, в Киеве на сегодняшний день привиты 98% работников образовательных учреждений.

Львов, Львовская область и Сумы решили перевести старшие классы на дистанционное обучение с 24 января.

21 января на две недели на онлайн обучение перешли все школы Черновицкой области.

О переводе учащихся 5-11 классов на дистанционное обучение сообщили и в Тернополе.

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