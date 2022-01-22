В Украине подтвердили более 22 тысяч новых случаев коронавируса

Умерли 136 человек.

За пятницу, 21 января, в Украине были зафиксированы 22 473 новых подтвержденных случая коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Летальных случаев – 136.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 2 608 человек, выздоровели 4 610 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 1744;
  • Винницкая область – 1005;
  • Волынская область – 512;
  • Днепропетровская область – 785;
  • Донецкая область – 701;
  • Житомирская область – 879;
  • Закарпатская область – 682;
  • Запорожская область – 246;
  • Ивано-Франковская область – 2284;
  • Киевская область – 743;
  • Кировоградская область – 100;
  • Луганская область – 291;
  • Львовская область – 3293;
  • Николаевская область – 283;
  • Одесская область – 1079;
  • Полтавская область – 549;
  • Ровенская область – 828;
  • Сумская область – 1355;
  • Тернопольская область – 923;
  • Харьковская область – 1159;
  • Херсонская область – 334;
  • Хмельницкая область – 1064;
  • Черкасская область – 357;
  • Черновицкая область – 848;
  • Черниговская область – 429.

За все время пандемии в Украине заболели 3 842 011 человек, выздоровели – 3 580 878, летальных случаев – 99 129 и было проведено 17 455 150 ПЦР-тестирований.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что пик текущей волны заболеваемости COVID-19 в Украине может прийтись на середину февраля.

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