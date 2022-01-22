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2022-01-22
В Украине подтвердили более 22 тысяч новых случаев коронавируса
Умерли 136 человек.
За пятницу, 21 января, в Украине были зафиксированы 22 473 новых подтвержденных случая коронавируса.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Летальных случаев – 136.
Также за минувшие сутки были госпитализированы 2 608 человек, выздоровели 4 610 человек.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев – 1744;
- Винницкая область – 1005;
- Волынская область – 512;
- Днепропетровская область – 785;
- Донецкая область – 701;
- Житомирская область – 879;
- Закарпатская область – 682;
- Запорожская область – 246;
- Ивано-Франковская область – 2284;
- Киевская область – 743;
- Кировоградская область – 100;
- Луганская область – 291;
- Львовская область – 3293;
- Николаевская область – 283;
- Одесская область – 1079;
- Полтавская область – 549;
- Ровенская область – 828;
- Сумская область – 1355;
- Тернопольская область – 923;
- Харьковская область – 1159;
- Херсонская область – 334;
- Хмельницкая область – 1064;
- Черкасская область – 357;
- Черновицкая область – 848;
- Черниговская область – 429.
За все время пандемии в Украине заболели 3 842 011 человек, выздоровели – 3 580 878, летальных случаев – 99 129 и было проведено 17 455 150 ПЦР-тестирований.
Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что пик текущей волны заболеваемости COVID-19 в Украине может прийтись на середину февраля.