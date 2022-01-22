В Украине подтвердили более 22 тысяч новых случаев коронавируса

За пятницу, 21 января, в Украине были зафиксированы 22 473 новых подтвержденных случая коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Летальных случаев – 136.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 2 608 человек, выздоровели 4 610 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1744;

– 1744; Винницкая область – 1005;

Волынская область – 512;

Днепропетровская область – 785;

Донецкая область – 701;

Житомирская область – 879;

Закарпатская область – 682;

Запорожская область – 246;

Ивано-Франковская область – 2284;

Киевская область – 743;

Кировоградская область – 100;

Луганская область – 291;

Львовская область – 3293;

Николаевская область – 283;

Одесская область – 1079;

Полтавская область – 549;

Ровенская область – 828;

Сумская область – 1355;

Тернопольская область – 923;

Харьковская область – 1159;

Херсонская область – 334;

Хмельницкая область – 1064;

Черкасская область – 357;

Черновицкая область – 848;

Черниговская область – 429.

За все время пандемии в Украине заболели 3 842 011 человек, выздоровели – 3 580 878, летальных случаев – 99 129 и было проведено 17 455 150 ПЦР-тестирований.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что пик текущей волны заболеваемости COVID-19 в Украине может прийтись на середину февраля.