Во Франковске объяснили резкую вспышку ковида установкой рекорда по выполнению колядки

"Семь тысяч людей были там - без масок, без температурного контроля и сертификатов".

Резкая вспышка ковида в Ивано-Франковской области может быть связана с установлением рекорда Украины по выполнению колядки.

Об этом сказал гендиректор Ивано-Франковского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, главный государственный санитарный врач области Руслан Савчук в интервью DW.

"Недели две назад я делал предварительные прогнозы о росте заболеваемости. Однако что оно будет столь стремительно, стало очевидно после всех тех мероприятий, которые проводились для установления рекорда Украины по выполнению коляды. В них приняли участие более 4,5 тысяч человек, а по информации организаторов, еще где-то две тысячи не успели зарегистрироваться, поэтому, ориентировочно, семь тысяч человек были там - без масок, без прохождения никакого температурного контроля и наличия сертификатов вакцинации, а затем проводился еще ряд праздничных мероприятий непосредственно в центре Ивано-Франковска, а также по районам", - заявил он.

По словам санитарного врача, Ивано-Франковская область двигается к переходу в "красную" зону карантина.

Напомним, что 9 января в селе Подгорье Ивано-Франковской области почти 4,5 тысячи человек спели колядку "Новая радость стала", установив тем самым рекорд по самому массовому исполнению коляды.