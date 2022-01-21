В Киеве "заминировали" все школы

Полиция начала проверять помещения на наличие взрывчатки.

В Киеве "заминировали" все школы
Фото: Виталий Мирошниченко

Правоохранительные органы в пятницу, 21 января, получили анонимное уведомление о минировании всех школ города Киева.

Как сообщает "Сегодня", сообщение поступило в колл-центр СБУ.

"Аноним сообщил, что взрывчатка заложена во всех школах, не указав при этом адресов, поэтому проверяются все учебные заведения столицы. Спецгруппы, в которые входят кинологи и взрывотехники, уже проверяют помещения учебных заведений", - рассказали в полиции Киева.

По данным реестра субъектов образовательной деятельности, в Киеве находятся 569 заведений общего среднего образования.

Волна ложных сообщений о минировании школ и общественных зданий в Украине длится уже вторую неделю. Несмотря на то, что все эти сообщения были ложными, полиция вынуждена реагировать на каждое из них.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко на прошлой неделе говорил, что часть сообщений о якобы взрывчатке поступает с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а в СБУ считают, что волна "минирований" является частью гибридной агрессии со стороны РоSSии.

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