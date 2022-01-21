В Киеве "заминировали" все школы

Правоохранительные органы в пятницу, 21 января, получили анонимное уведомление о минировании всех школ города Киева .

Как сообщает "Сегодня", сообщение поступило в колл-центр СБУ .

"Аноним сообщил, что взрывчатка заложена во всех школах, не указав при этом адресов, поэтому проверяются все учебные заведения столицы. Спецгруппы, в которые входят кинологи и взрывотехники, уже проверяют помещения учебных заведений", - рассказали в полиции Киева .

По данным реестра субъектов образовательной деятельности, в Киеве находятся 569 заведений общего среднего образования.

Волна ложных сообщений о минировании школ и общественных зданий в Украине длится уже вторую неделю. Несмотря на то, что все эти сообщения были ложными, полиция вынуждена реагировать на каждое из них.