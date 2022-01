Умер рокер Мит Лоуф

20 января в возрасте 74 лет скончался американский певец и актер Майкл (Марвин) Ли Адай, более известный под псевдонимом Митт Лоуф. Он был лауреатом премии "Грэмми", а его альбомы разошлись тиражом более 100 миллионов экземпляров.

О смерти певца сообщается на его официальной странице в Facebook.

Причина смерти не сообщается. Сказано только, что он скончался в окружении семьи и близких друзей.

Он родился 27 сентября 1947 года в Далласе, штат Техас, а музыкальную карьеру начал в конце 1960-х годов, переехав в Лос-Анджелес. Пик его славы как певца и актера пришелся на 70-90-е годы.

Одна из самых известных песен Мит Лоуфа – I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That), вышедшая в 1993 году на альбоме Bat Out of Hell II: Back into Hell. В 1994 году за эту песню он получил премию "Грэмми" в номинации "Лучшее сольное вокальное рок-исполнение".

Мит Лоуф также снялся более чем в 50 фильмах и сериалах, в том числе в "Бойцовском клубе" (1999), "Шоу ужасов Рокки Хоррора" (1975), "Мир Вейна" (1992). Он также был участником знаменитого бродвейского рок-мюзикла "Волосы".