Неизвестные заявили о "минировании" всех школ в Ровно

В настоящее время правоохранители обследовали 18 школ Ровно. Взрывоопасные предметы не обнаружены.

Неизвестные заявили о "минировании" всех школ в Ровно
Фото: dnepr.info

Правоохранители Ровно проверяют анонимную информацию о заминировании всех школ в городе. В настоящее время обследовано 18 школ, взрывчатка не обнаружена.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Ровенского горсовета.

"По состоянию на 19:50 кинологи и сотрудники взрывотехнической службы обследовали 18 школ Ровно. Взрывные предметы не обнаружены", - говорится в сообщении.

Впереди еще проверка в 18 учебных заведениях города.

"Администрации учебных заведений, в которых не обнаружили взрывоопасные предметы, информируют учителей, родителей и учеников о возобновлении обучения 21 января в привычном режиме",- отметили в горсовете.

С начала января наблюдается значительный рост количества сообщений о псевдоминировании объектов социальной сферы на всей территории Украины. Так только за один день, 12 января, правоохранители получили уведомление о "заминировании" всех школ во Львове и Черкассах. Такая же информация поступила в полицию Днепра. В тот же день неизвестные "минировали" четыре станции столичного метро, а также аэропорты "Борисполь" и "Киев".

В Службе безопасности убеждены, что целью таких действий является создание напряженности и панических настроений в обществе.

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