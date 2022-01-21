Виктор Бронюк похвастался фото в плавках после похудения на 30 кг

Солист ТИК Виктор Бронюк ранее весил 120 килограммов, но когда лишний вес стал мешать не только на сцене, но и в обычной жизни, музыкант взял себя в руки. Сейчас артист находится в долгожданном путешествии вместе с женой, откуда делится яркими летними фото.

Похудевший на 30 кг солист ТИК Виктор Бронюк похвастался фото в плавках

Виктор Бронюк осуществил свою давнюю мечту и уплыл в тур по островам на 10 дней, 7 из которых певец с женой провели в открытом море.

С поклонниками солист группы ТИК активно делился фотографиями из теплых краев, похваставшись своей новой фигурой. Худел музыкант с умом, так как, сбросив 30 килограммов, у него не наблюдаются обвисшие руки и кожа на животе, а это означает, что Виктор Бронюк активно занимался спортом, а не только сидел на диете.

Похудевший на 30 кг солист ТИК Виктор Бронюк похвастался фото в плавках

"У меня был период, я весил около 120 килограммов. Я в принципе человек, который особо не комплексует. Но когда лишний вес начинает вносить тебе дискомфорт в жизнь, ты начинаешь задумываться, что надо избавиться от тех лишних кило", - рассказал ранее Виктор Бронюк.

Похудевший на 30 кг солист ТИК Виктор Бронюк похвастался фото в плавках

Стало известно, что музыкант полностью исключил алкоголь и пытался придерживаться правильного питания. При этом исполнитель отмечает, что на 100% поклонником здорового питания он не стал.

Похудевший на 30 кг солист ТИК Виктор Бронюк похвастался фото в плавках

"У меня есть своя диета. Она называется "ПМЖ" - Попробуй Меньше Жрать, и все у вас получится", - заключил Виктор Бронюк.

Напомним, похудевшая на 10 килограммов Наталья Могилевская похвасталась фигурой в ярком полосатом купальнике. Звезда искупалась в Днепре на Крещение.


Анастасия Березовская, Тудей

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