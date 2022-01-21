Женщину, которая с игрушечным пистолетом ограбила банк на Оболони и захватила заложницу, признали вменяемой

Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы.

Женщина, которая в июле 2021 года ограбила банк в Киеве с захватом заложницы, предстанет перед судом. Экспертиза признала 23-летнюю злоумышленницу вменяемой, ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По данным правоохранителей, 23-летнюю жительницу Киевской области подозревают в разбойном нападении на банковское учреждение, захвате заложников и повреждении имущества.

Напомним, 20 июля 2021 года молодая женщина ради легкой наживы ворвалась в отделение "Укрсиббанка" на улице Автозаводской в Оболонском районе столицы.

Сначала она бросила в помещение бутылку с "коктейлем Молотова", а затем потребовала у сотрудников банка деньги. Для большей убедительности злоумышленница пригрозила им игрушечным пистолетом.

Испуганные работники банка отдали нападавшей 15 тыс. гривен, но на этом она не остановилась. Пытаясь скрыться, грабительница захватила в заложники 35-летнюю посетительницу. К счастью, женщина не пострадала.

"Выводом экспертизы женщина признана вменяемой. Обвинительный акт в уголовном производстве направлен в Оболонский районный суд города Киева для рассмотрения", - сообщили в прокуратуре.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.