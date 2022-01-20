Группа "Тартак" объявила о прекращении деятельности

Музыканты анонсировали новый проект.

Музыканты "Тартака" официально объявили о завершении работы в составе группы.

"Спасибо всем, кто поддерживал наши попытки удержать на ходу эту легендарную машину, но слишком много препятствий мы встретили на пути", – говорится в заявлении на странице группы в фейсбуке.

Фото: facebook.com/TAPTAK

Они также анонсировали новый проект, над которым работают.

"Совсем скоро выйдет в свет наш новый проект, над которым мы сейчас плодотворно работаем и уже не можем дождаться премьеры первой, дебютной работы. До встречи!", - говорится в сообщении.

Основатель "Тартака" Александр Положинский прокомментировал заявление группы и пожелал бывшим коллегам удачи.

Напомним, группа "Тартак" существует с 1996 года. Дебютный альбом вышел в 2000 году. Всего в дискографии "Тартака" 10 студийных альбомов.

5 февраля 2020 фронтмен группы Александр Положинский сообщил о прекращении своего участия в "Тартаке". 8 апреля на официальном ютуб-канале группы состоялось онлайн-выступление, в котором в качестве вокалиста "Тартака" принял участие Сергей Строян.

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