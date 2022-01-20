В Украине за сутки зафиксировали 18 479 новых случаев ковида
Госпитализированы за сутки 2 151 человек, 131 пациент умер.
За прошедшие сутки, 19 января, в Украине были зафиксированы 18 479 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в частности, 2044 ребенка и 492 медработника.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Были госпитализированы за сутки 2 151 человек. 131 пациент умер. Выздоровели – 4 446 человек.
За все время пандемии в Украине заболели – 3 799 382 человека, выздоровели – 3 571 782. От осложнений заболевания умерли 98 843 человека.
Всего было проведено 17 332 435 ПЦР-тестирований.
Статистика в регионах за сутки:
- г. Киев – 1409;
- Винницкая область – 965;
- Волынская область – 293;
- Днепропетровская область – 455;
- Донецкая область – 556;
- Житомирская область – 820;
- Закарпатская область – 482;
- Запорожская область – 230;
- Ивано-Франковская область – 2777;
- Киевская область – 534;
- Кировоградская область – 96;
- Луганская область – 237;
- Львовская область – 1440;
- Николаевская область – 216;
- Одесская область – 944;
- Полтавская область – 679;
- Ровенская область – 669;
- Сумская область – 1137;
- Тернопольская область – 1145;
- Харьковская область – 931;
- Херсонская область – 191;
- Хмельницкая область – 768;
- Черкасская область – 405;
- Черновицкая область – 694;
- Черниговская область – 406.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Также за сутки 74 759 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 26 976 человек, вторую – 32 338, дополнительную – 518 человек, бустерную – 14 927.
С начала вакцинальной кампании были привиты 15 080 101 человек, из них получили первую дозу – 15 080 099 человек, получили две дозы – 14 375 825 человек, получили дополнительную дозу – 11 205 человек, бустерную дозу – 146 105 человек. В общей сложности было сделано 29 613 234 прививки.
Напомним, во вторник, 18 января, в Украине подтвердили 12 815 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это был самый высокий суточный показатель с 3 декабря. Тогда в Украине зафиксировали 13 206 случаев ковида.