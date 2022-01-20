В Украине за сутки зафиксировали 18 479 новых случаев ковида

За прошедшие сутки, 19 января, в Украине были зафиксированы 18 479 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в частности, 2044 ребенка и 492 медработника.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Были госпитализированы за сутки 2 151 человек. 131 пациент умер. Выздоровели – 4 446 человек.

За все время пандемии в Украине заболели – 3 799 382 человека, выздоровели – 3 571 782. От осложнений заболевания умерли 98 843 человека.

Всего было проведено 17 332 435 ПЦР-тестирований.

Статистика в регионах за сутки:

г. Киев – 1409;

– 1409; Винницкая область – 965;

Волынская область – 293;

Днепропетровская область – 455;

Донецкая область – 556;

Житомирская область – 820;

Закарпатская область – 482;

Запорожская область – 230;

Ивано-Франковская область – 2777;

Киевская область – 534;

Кировоградская область – 96;

Луганская область – 237;

Львовская область – 1440;

Николаевская область – 216;

Одесская область – 944;

Полтавская область – 679;

Ровенская область – 669;

Сумская область – 1137;

Тернопольская область – 1145;

Харьковская область – 931;

Херсонская область – 191;

Хмельницкая область – 768;

Черкасская область – 405;

Черновицкая область – 694;

Черниговская область – 406.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Также за сутки 74 759 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 26 976 человек, вторую – 32 338, дополнительную – 518 человек, бустерную – 14 927.

С начала вакцинальной кампании были привиты 15 080 101 человек, из них получили первую дозу – 15 080 099 человек, получили две дозы – 14 375 825 человек, получили дополнительную дозу – 11 205 человек, бустерную дозу – 146 105 человек. В общей сложности было сделано 29 613 234 прививки.

Напомним, во вторник, 18 января, в Украине подтвердили 12 815 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это был самый высокий суточный показатель с 3 декабря. Тогда в Украине зафиксировали 13 206 случаев ковида.