В Украине за сутки зафиксировали 18 479 новых случаев ковида

Госпитализированы за сутки 2 151 человек, 131 пациент умер.

В Украине за сутки зафиксировали 18 479 новых случаев ковида
Фото: Київрада

За прошедшие сутки, 19 января, в Украине были зафиксированы 18 479 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в частности, 2044 ребенка и 492 медработника.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Были госпитализированы за сутки 2 151 человек. 131 пациент умер. Выздоровели – 4 446 человек.

За все время пандемии в Украине заболели – 3 799 382 человека, выздоровели – 3 571 782. От осложнений заболевания умерли 98 843 человека.

Всего было проведено 17 332 435 ПЦР-тестирований.

Статистика в регионах за сутки:

  • г. Киев – 1409;
  • Винницкая область – 965;
  • Волынская область – 293;
  • Днепропетровская область – 455;
  • Донецкая область – 556;
  • Житомирская область – 820;
  • Закарпатская область – 482;
  • Запорожская область – 230;
  • Ивано-Франковская область – 2777;
  • Киевская область – 534;
  • Кировоградская область – 96;
  • Луганская область – 237;
  • Львовская область – 1440;
  • Николаевская область – 216;
  • Одесская область – 944;
  • Полтавская область – 679;
  • Ровенская область – 669;
  • Сумская область – 1137;
  • Тернопольская область – 1145;
  • Харьковская область – 931;
  • Херсонская область – 191;
  • Хмельницкая область – 768;
  • Черкасская область – 405;
  • Черновицкая область – 694;
  • Черниговская область – 406.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Также за сутки 74 759 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 26 976 человек, вторую – 32 338, дополнительную – 518 человек, бустерную – 14 927.

С начала вакцинальной кампании были привиты 15 080 101 человек, из них получили первую дозу – 15 080 099 человек, получили две дозы – 14 375 825 человек, получили дополнительную дозу – 11 205 человек, бустерную дозу – 146 105 человек. В общей сложности было сделано 29 613 234 прививки.

Напомним, во вторник, 18 января, в Украине подтвердили 12 815 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это был самый высокий суточный показатель с 3 декабря. Тогда в Украине зафиксировали 13 206 случаев ковида.

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