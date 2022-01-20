Французский актер Гаспар Ульель скончался после травмы на горнолыжном склоне

Его экстренно эвакуировали вертолетом с травмой головы после столкновения с другим лыжником.

Французский актер Гаспар Ульель скончался в возрасте 37 лет после инцидента на горнолыжном склоне.

Об этом сообщает Le Parisien.

"Гаспар Ульель умер, став жертвой инцидента во время катания на лыжах", - говорится в сообщении его семьи, распространенном агентом.

Во вторник актера экстренно эвакуировали вертолетом с травмой головы после столкновения на горном спуске с другим лыжником.

Кинодебют Гаспара Ульеля состоялся в возрасте 15 лет в короткометражном фильме 1999 года "Прозвище" известной французской сценаристки и режиссера Марины де Ван. Ульель получил главную роль в драме Андре Тешине "Заблудшие" (2003), его партнершей стала звезда французского экрана Эммануэль Беар. За эту роль актер номинировался на премию Сезар.