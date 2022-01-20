Французский актер Гаспар Ульель скончался после травмы на горнолыжном склоне

Его экстренно эвакуировали вертолетом с травмой головы после столкновения с другим лыжником.

Французский актер Гаспар Ульель скончался после травмы на горнолыжном склоне
Гаспар Ульєль
Фото: leparisien.fr

Французский актер Гаспар Ульель скончался в возрасте 37 лет после инцидента на горнолыжном склоне.

Об этом сообщает Le Parisien.

"Гаспар Ульель умер, став жертвой инцидента во время катания на лыжах", - говорится в сообщении его семьи, распространенном агентом.

Во вторник актера экстренно эвакуировали вертолетом с травмой головы после столкновения на горном спуске с другим лыжником.

Кинодебют Гаспара Ульеля состоялся в возрасте 15 лет в короткометражном фильме 1999 года "Прозвище" известной французской сценаристки и режиссера Марины де Ван. Ульель получил главную роль в драме Андре Тешине "Заблудшие" (2003), его партнершей стала звезда французского экрана Эммануэль Беар. За эту роль актер номинировался на премию Сезар.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Александр Пономарев показал редкое фото с взрослой дочерьюАлександр Пономарев показал редкое фото с взрослой дочерью
Потап в Мексике отрастил бороду и нарвался на критику фанатовПотап в Мексике отрастил бороду и нарвался на критику фанатов
Виктория Смеюха похвасталась поджарой фигурой в бикиниВиктория Смеюха похвасталась поджарой фигурой в бикини
Святослав Вакарчук показал, как выглядел в молодостиСвятослав Вакарчук показал, как выглядел в молодости
В Украине более 270 населенных пунктов остаются без света из-за непогодыВ Украине более 270 населенных пунктов остаются без света из-за непогоды
Блок рекламы


Похожие новости
В Киевской области после ныряния в прорубь утонул мужчинаВ Киевской области после ныряния в прорубь утонул мужчина
Злата Огневич рассказала о курортном романе после поездки в АфрикуЗлата Огневич рассказала о курортном романе после поездки в Африку
Сотрудник ООН погиб на горнолыжном курорте ТурцииСотрудник ООН погиб на горнолыжном курорте Турции
В Киевской области мужчина после свидания с девушкой угнал ее автомобильВ Киевской области мужчина после свидания с девушкой угнал ее автомобиль
После рождественских праздников количество обнаруженных случаев ковида выросло до 5,4 тыс.После рождественских праздников количество обнаруженных случаев ковида выросло до 5,4 тыс.
На Закарпатье мужчина украл деньги из церкви и сдался полиции после разговора со священникомНа Закарпатье мужчина украл деньги из церкви и сдался полиции после разговора со священником
На Волыни мужчину, убившего мать после выхода из тюрьмы за убийство отца, осудили на 9 лет
Сегодня премию "Золотой глобус-2022" будут вручать без актеров и прессыСегодня премию "Золотой глобус-2022" будут вручать без актеров и прессы
В Трускавце возобновили водоснабжение после двухдневного перерываВ Трускавце возобновили водоснабжение после двухдневного перерыва
В последний день новогодних праздников в Украине обнаружили 1,7 тыс. случаев ковидаВ последний день новогодних праздников в Украине обнаружили 1,7 тыс. случаев ковида
Последние новости
Подгружаем последние новости