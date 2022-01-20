В Киевской области после ныряния в прорубь утонул мужчина

Детали инцидента неизвестны.

В Киевской области в среду, 19 января во время ныряния в прорубь утонул мужчина.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В селе Крушинка Фастовского района на ставку Школьный во время погружения в прорубь не поднялся на поверхность гражданин 1969 года рождения", - говорится в сообщении.

Спасатели получили информацию об инциденте в 12:32.

К поискам привлекали спасателей Главного управления ГСЧС в Киевской области и водолазную группу Мобильного спасательного центра быстрого реагирование чрезвычайных ситуаций.

В 15:13 тело мужчины изъято из воды и передано работникам Нацполиции.

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