В Киевской области после ныряния в прорубь утонул мужчина

В Киевской области в среду, 19 января во время ныряния в прорубь утонул мужчина.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В селе Крушинка Фастовского района на ставку Школьный во время погружения в прорубь не поднялся на поверхность гражданин 1969 года рождения", - говорится в сообщении.

Спасатели получили информацию об инциденте в 12:32.

К поискам привлекали спасателей Главного управления ГСЧС в Киевской области и водолазную группу Мобильного спасательного центра быстрого реагирование чрезвычайных ситуаций.

В 15:13 тело мужчины изъято из воды и передано работникам Нацполиции.