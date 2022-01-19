Премию "Грэмми" перенесли из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас

Церемонию планируется провести в воскресенье, 3 апреля.

Премию "Грэмми" перенесли из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас
Фото: billboard.com

64-ю ежегодную церемонию вручения музыкальной премии "Грэмми" проведут в воскресенье, 3 апреля. Она будет транслироваться в прямом эфире из MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе.

Новая дата и место проведения шоу GRAMMY 2022 обнародована на сайте премии.

Церемонию вручения премии, запланированной на 31 января в Лос-Анджелесе, ранее отложили на неопределенный срок из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

"Мы рады впервые привезти "Грэмми" в Лас-Вегас и устроить шоу мирового уровня. С момента объявления о переносе оригинальной даты шоу мы были завалены искренними сообщениями о поддержке и солидарности от сообщества артистов", - рассказал генеральный директор Академии звукозаписи США Гарви Мейсон-младший.

Список номинантов на премию организаторы объявили 23 ноября. Лидером по количеству номинаций стал джазовый музыкант Джон Батист. Его номинировали в 11 категориях. Далее идут Doja Cat, H.E.R. и Джастин Бибер, получившие по восемь номинаций каждый.

В этом году впервые в истории вручения "Грэмми" были номинированы по 10 исполнителей в каждой категории так называемой "Большой четверки" – альбом, пластинка и песня года, а также лучший новый исполнитель.

В прошлом году "Грэмми" также переносили – с 31 января на 14 марта. Больше всего наград получила певица Бейонсе – четыре.

Лучшим альбомом признали Folklore Тейлора Свифта, Билли Айлиш получила приз в категории "Запись года" за песню Everything I wanted, а "Песней года" признали I Can`t breathe певицы H.E.R.

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