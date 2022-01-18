Минздрав назвал основные симптомы омикрона

Легкость заболевания может быть обманчивой.

Минздрав назвал основные симптомы омикрона
Фото: Макс Требухов

Министерство здравоохранения сообщило, что омикрон по своим симптомам напоминает простуду. Угроза нового штамма коронавируса заключается в том, что он также может повлечь за собой длительные последствия для здоровья, госпитализацию и летальные случаи.

Об этом сообщается на сайте Минздрава.

Отчеты на основе подтвержденных случаев нового штамма свидетельствуют, что у больных омикроном чаще всего наблюдают:

  • насморк (73%)
  • головные боли (67,5%)
  • усталость (63,5)
  • чихание (60%)
  • боль в горле (59,6%)

Реже, но встречаются кашель, хриплый голос, озноб, лихорадка, потеря обоняния или вкуса.

Минздрав рекомендует при появлении каких-либо симптомов ОРВИ в первую очередь обратиться к своему семейному врачу. Тот должен предоставить направление на тестирование на COVID-19. До результатов тестирования и во время явных симптомов следует не посещать места общего скопления людей и соблюдать режим самоизоляции.

Новый штамм имеет меньший инкубационный период, чем штамм дельта. В среднем, по данным научных исследований, он составляет трое суток.

Напомним, что волна омикрона уже накрыла Западную Европу, но в Украине она только начинается.

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге накануне заявил, что более половины населения Европы заразятся омикроном в течение двух месяцев.

На фоне распространения штамма омикрон в Украине разрешили делать бустерную дозу прививки прошедшим полный курс вакцинации. Для этого будут использовать мРНК-вакцины Moderna и Pfizer.

Бустерная доза – это дополнительная прививка, которая делается по меньшей мере через шесть месяцев после завершения полного курса вакцинации.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Художник Иван Марчук показал проект дизайн-концепции своего музея в КиевеХудожник Иван Марчук показал проект дизайн-концепции своего музея в Киеве
На Закарпатье мужчина украл деньги из церкви и сдался полиции после разговора со священникомНа Закарпатье мужчина украл деньги из церкви и сдался полиции после разговора со священником
В Украине детей в возрасте от пяти лет против ковида начнут прививать с апреляВ Украине детей в возрасте от пяти лет против ковида начнут прививать с апреля
В Киеве произошло возгорание в ангаре, пожару присвоен повышенный рангВ Киеве произошло возгорание в ангаре, пожару присвоен повышенный ранг
Александр Пономарев показал редкое фото с взрослой дочерьюАлександр Пономарев показал редкое фото с взрослой дочерью
Блок рекламы


Похожие новости
Более 14 млн украинцев получили базовый курс прививки от COVID-19, – МинздравБолее 14 млн украинцев получили базовый курс прививки от COVID-19, – Минздрав
После пожара в Косовской больнице Минздрав инициировал обучение работе с кислородом в медучрежденияхПосле пожара в Косовской больнице Минздрав инициировал обучение работе с кислородом в медучреждениях
Украинцы назвали положительные события, случившиеся с ними в 2021 годуУкраинцы назвали положительные события, случившиеся с ними в 2021 году
В Турции увеличилось количество случаев ковида из-за "омикрона"В Турции увеличилось количество случаев ковида из-за "омикрона"
В Украине дополнительную дозу вакцины от коронавируса получили 74 человека, - МинздравВ Украине дополнительную дозу вакцины от коронавируса получили 74 человека, - Минздрав
Уровень госпитализации у омикрона в ЮАР оказался гораздо меньше, чем у дельтыУровень госпитализации у омикрона в ЮАР оказался гораздо меньше, чем у дельты
В США назвали слова, в которых чаще всего ошибались ведущие новостей в 2021 годуВ США назвали слова, в которых чаще всего ошибались ведущие новостей в 2021 году
В полиции назвали популярные схемы подделки ковид-документовВ полиции назвали популярные схемы подделки ковид-документов
Надя Дорофеева назвала причину резкого ухудшения здоровья в Египте и госпитализацииНадя Дорофеева назвала причину резкого ухудшения здоровья в Египте и госпитализации
Минздрав обнародовал разъяснения относительно противопоказаний к вакцинации против COVID-19Минздрав обнародовал разъяснения относительно противопоказаний к вакцинации против COVID-19
Последние новости
Подгружаем последние новости