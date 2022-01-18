Минздрав назвал основные симптомы омикрона

Легкость заболевания может быть обманчивой.

Министерство здравоохранения сообщило, что омикрон по своим симптомам напоминает простуду. Угроза нового штамма коронавируса заключается в том, что он также может повлечь за собой длительные последствия для здоровья, госпитализацию и летальные случаи.

Об этом сообщается на сайте Минздрава.

Отчеты на основе подтвержденных случаев нового штамма свидетельствуют, что у больных омикроном чаще всего наблюдают:

насморк (73%)

головные боли (67,5%)

усталость (63,5)

чихание (60%)

боль в горле (59,6%)

Реже, но встречаются кашель, хриплый голос, озноб, лихорадка, потеря обоняния или вкуса.

Минздрав рекомендует при появлении каких-либо симптомов ОРВИ в первую очередь обратиться к своему семейному врачу. Тот должен предоставить направление на тестирование на COVID-19. До результатов тестирования и во время явных симптомов следует не посещать места общего скопления людей и соблюдать режим самоизоляции.

Новый штамм имеет меньший инкубационный период, чем штамм дельта. В среднем, по данным научных исследований, он составляет трое суток.

Напомним, что волна омикрона уже накрыла Западную Европу, но в Украине она только начинается.

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге накануне заявил, что более половины населения Европы заразятся омикроном в течение двух месяцев.

На фоне распространения штамма омикрон в Украине разрешили делать бустерную дозу прививки прошедшим полный курс вакцинации. Для этого будут использовать мРНК-вакцины Moderna и Pfizer.

Бустерная доза – это дополнительная прививка, которая делается по меньшей мере через шесть месяцев после завершения полного курса вакцинации.