Злата Огневич рассказала о курортном романе после поездки в Африку

Злата Огневич провела несколько дней в Африке. На жаркий континент исполнительница отправилась в одиночестве, по крайней мере, она никого не показывала рядом с собой и делала фото на селфипалку. Там она отпраздновала свой день рождения и получила массу приятных впечатлений.

Вернувшись домой в холодный Киев , Злата Огневич приступила к работе. Также она не забыла о своих подписчиках и инициировала ответы на вопросы в Инстаграм. Один из поклонников поинтересовался, бывали ли в жизни звезды курортные романы, на что экс-"Холостячка" ответила:

"Да! И такой роман перерос в отношения длиной более 3-х лет".

Также один из фолловеров решил выяснить, какие же отношения после реалити-шоу связывают Злату Огневич и Максима Тарапату. Поклонники подозревали, что мужчина уехал вместе с певицей в Африку, но пока она постила летние снимки, он показывал снежный Киев .

"Настоящая дружба, которая только может быть между мужчиной и женщиной. А вы все знаете, насколько Макс крутой", - отметила Злата Огневич, поделившись фотографией, на которой позирует вместе с участником "Холостячка-2".

Напомним, Злата Огневич в розовом бикини показала новые тату с Занзибара: “Я состою из манго и океана“.