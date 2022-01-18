В селе на Закарпатье полностью сгорела деревянная церковь

В УПЦ МП не исключают поджог.

Фото: ГСЧС

В селе Стужица в Великоберезнянском районе Закарпатской области утром во вторник произошел пожар в церкви святого Николая (УПЦ Московского патриархата). Здание было деревянным и сгорело дотла, сообщила пресс-служба ГСЧС.

Спасатели получили уведомление о пожаре около 05:50. К восьми утра, когда огонь удалось потушить, церковь выгорела дотла.

"На место происшествия прибыли бойцы государственных пожарно-спасательных подразделений пгт Большой Березный и Перечин. В 06:55 им удалось локализовать возгорание на площади 100 кв.м и в 08:10 - окончательно его ликвидировать. Пламя уничтожило кровлю церкви, стены и все, что находилось внутри здания, - говорится в сообщении спасателей.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

В фейсбуке Мукачевской епархии УПЦ МП сказано, что настоятель храма подозревает поджог.

"Сегодня ночью в с.Старая Стужица сгорел деревянный Православный храм в честь святителя Николая. Как сообщил настоятель храма прот. Виктор Петрик, в качестве одной из версий рассматривается поджог. Пожар начался с входной двери", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/eparchia

Церковь была построена в конце XIX века.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Художник Иван Марчук показал проект дизайн-концепции своего музея в КиевеХудожник Иван Марчук показал проект дизайн-концепции своего музея в Киеве
На Закарпатье мужчина украл деньги из церкви и сдался полиции после разговора со священникомНа Закарпатье мужчина украл деньги из церкви и сдался полиции после разговора со священником
В Украине детей в возрасте от пяти лет против ковида начнут прививать с апреляВ Украине детей в возрасте от пяти лет против ковида начнут прививать с апреля
В Киеве произошло возгорание в ангаре, пожару присвоен повышенный рангВ Киеве произошло возгорание в ангаре, пожару присвоен повышенный ранг
Александр Пономарев показал редкое фото с взрослой дочерьюАлександр Пономарев показал редкое фото с взрослой дочерью
Блок рекламы


Похожие новости
Из-за сильного ветра обесточены 349 населенных пунктов в 10 областяхИз-за сильного ветра обесточены 349 населенных пунктов в 10 областях
В Украине до сих пор обесточены 67 населенных пунктовВ Украине до сих пор обесточены 67 населенных пунктов
В Украине более 270 населенных пунктов остаются без света из-за непогодыВ Украине более 270 населенных пунктов остаются без света из-за непогоды
Из-за шквального ветра в Украине обесточены 1 418 населенных пунктовИз-за шквального ветра в Украине обесточены 1 418 населенных пунктов
В селе возле Буковеля киевлянин открыл стрельбу из пистолетаВ селе возле Буковеля киевлянин открыл стрельбу из пистолета
На Закарпатье мужчина украл деньги из церкви и сдался полиции после разговора со священникомНа Закарпатье мужчина украл деньги из церкви и сдался полиции после разговора со священником
В Закарпатье в результате паводка погиб подросток, его нашли в 10 км от места падения в рекуВ Закарпатье в результате паводка погиб подросток, его нашли в 10 км от места падения в реку
На Закарпатье подтоплено 160 хозяйств, в двух селах Тячевского района произошли оползниНа Закарпатье подтоплено 160 хозяйств, в двух селах Тячевского района произошли оползни
В Закарпатье ряд усадеб подтопило из-за подъема грунтовых водВ Закарпатье ряд усадеб подтопило из-за подъема грунтовых вод
На Закарпатье 27 нелегальных мигрантов встретили Новый год с пограничникамиНа Закарпатье 27 нелегальных мигрантов встретили Новый год с пограничниками
Последние новости
Подгружаем последние новости