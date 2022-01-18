В селе на Закарпатье полностью сгорела деревянная церковь

Фото: ГСЧС

В селе Стужица в Великоберезнянском районе Закарпатской области утром во вторник произошел пожар в церкви святого Николая (УПЦ Московского патриархата). Здание было деревянным и сгорело дотла, сообщила пресс-служба ГСЧС.

Спасатели получили уведомление о пожаре около 05:50. К восьми утра, когда огонь удалось потушить, церковь выгорела дотла.

"На место происшествия прибыли бойцы государственных пожарно-спасательных подразделений пгт Большой Березный и Перечин. В 06:55 им удалось локализовать возгорание на площади 100 кв.м и в 08:10 - окончательно его ликвидировать. Пламя уничтожило кровлю церкви, стены и все, что находилось внутри здания, - говорится в сообщении спасателей.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

В фейсбуке Мукачевской епархии УПЦ МП сказано, что настоятель храма подозревает поджог.

"Сегодня ночью в с.Старая Стужица сгорел деревянный Православный храм в честь святителя Николая. Как сообщил настоятель храма прот. Виктор Петрик, в качестве одной из версий рассматривается поджог. Пожар начался с входной двери", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/eparchia

Церковь была построена в конце XIX века.