Сильный ветер повалил главную елку Кропивницкого.
Непогода оставила без света часть города.
Сильный ветер во вторник, 18 января, повалил на бок главную елку Кропивницкого на площади Героев Майдана.
Как сообщает местное издание "Гречка", утром по городу пронеслась метель с мощными порывами ветра. Синоптики предупреждали, что его порывы составят 15-20 метров в секунду.
"Сегодня ухудшились погодные условия в городе. Был и продолжается ветер, превышающий средние показатели, штормовой ветер. Часть территорий осталась без электроэнергии. Я хотел бы успокоить, что в течение светового дня электроснабжение будет восстановлено", - сказал на брифинге утром начальник главного управления ЖКХ Виктор Кухаренко.
Упавшую елку начали демонтировать.
Напомним, что в декабре из-за сильного ветра упала елка в Мариуполе.
Несколько дней назад из-за штормового ветра упали елки в целом ряде населенных пунктов: Пустомытах, Лубнах, Кролевце и т.д.