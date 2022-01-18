Сильный ветер повалил главную елку Кропивницкого.

Непогода оставила без света часть города.

Сильный ветер повалил главную елку Кропивницкого.
Фото: gre4ka.info

Сильный ветер во вторник, 18 января, повалил на бок главную елку Кропивницкого на площади Героев Майдана.

Как сообщает местное издание "Гречка", утром по городу пронеслась метель с мощными порывами ветра. Синоптики предупреждали, что его порывы составят 15-20 метров в секунду.

"Сегодня ухудшились погодные условия в городе. Был и продолжается ветер, превышающий средние показатели, штормовой ветер. Часть территорий осталась без электроэнергии. Я хотел бы успокоить, что в течение светового дня электроснабжение будет восстановлено", - сказал на брифинге утром начальник главного управления ЖКХ Виктор Кухаренко.

Упавшую елку начали демонтировать.

Напомним, что в декабре из-за сильного ветра упала елка в Мариуполе.

Несколько дней назад из-за штормового ветра упали елки в целом ряде населенных пунктов: Пустомытах, Лубнах, Кролевце и т.д.

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