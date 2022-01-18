Четырех экс-сотрудников Киевского СИЗО будут судить за сбыт наркотиков

Четверых экс-сотрудников Киевского СИЗО будут судить за сбыт наркотиков на территории учреждения

Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении организованной группы работников ГУ "Киевский следственный изолятор", занимавшихся доставкой и сбытом наркотических средств на территории учреждения.

Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Организовали преступную деятельность по сбыту метадона и каннабиса четверо работников Киевского СИЗО . Указанные лица организовали не только канал распространения наркотических веществ среди заключенных, но и обеспечивали прикрытие такой деятельности, пользуясь служебным положением. Наркотические средства они хранили в служебном помещении в вещах.

В ходе документирования их деятельности правоохранители произвели ряд оперативных закупок наркотических средств.

В июне 2021 года служащих задержали "на горячем" во время очередного сбыта наркотиков на территории учреждения.

Санкция статьи предусматривает от 9 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. К настоящему времени обвиняемые уволены со своих должностей.

Напомним, в Днепропетровской области полицейские создали банду, которая изготовляла и продавала наркотики.