Из-за сильного ветра обесточены 349 населенных пунктов в 10 областях

Больше всего пострадали Киевская, Житомирская и Тернопольская области.

По состоянию на 7:00 18 января, в результате осложнения погодных условий (порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП были обесточены 349 населенных пунктов в 10 областях Украины.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Больше всего пострадали Киевская (без электричества остались 93 населенных пункта), Житомирская (68) и Тернопольская (57) области. Также отключения произошли в Черниговской (42), Львовской (31), Хмельницкой (29), Черновицкой (18), Кировоградской (6), Закарпатской (3) и Волынской (2) областях.

На Прикарпатье в селе Загайполь Коломыйского района в результате шквального ветра была повреждена крыша дома культуры на площади 30 квадратных метров.

А в Черновцах повреждены крыши жилого дома на площади 60 квадратных метров и торгово-офисного здания на площади 150 квадратных метров. Повреждена крыша общеобразовательной школы на площади 30 квадратных метров в селе Валя Кузьмина Черновицкого района, на территории области были распилены и убраны три поваленных дерева. Жертв и пострадавших нет.