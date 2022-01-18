В Запорожской области двоих мужчин будут судить за убийство 11-летнего мальчика

Мальчика избивали и удерживали в подвале в течение 2-х недель.

В Запорожской области двоих мужчин будут судить за убийство 11-летнего мальчика
Фото: nikvesti.com

Двум жителям Мелитопольского района сообщено о подозрении в похищении и умышленном убийстве малолетнего ребенка в августе 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, в августе 2021 года двое мужчин похитили 11-летнего мальчика. Насильно посадив ребенка в автомобиль, отвезли в домовладение, расположенное в с. Радивоновка Мелитопольского района. Мальчика избивали и удерживали в подвале в течение 2-х недель. От полученных телесных повреждений ребенок умер. Его тело спрятали в том же подвале, залив бетоном", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время одному из подозреваемых уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, решают вопрос об избрании меры пресечения второму.

В Офисе генпрокурора уточнили, что мужчинам сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п. 2, п. 3, п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по предварительному сговору группой лиц, незаконное лишение свободы и похищение человека, повлекшее тяжкие последствия).

Напомним, суд на Волыни избрал наказание 35-летнему жителю поселка Маневичи, который умертвил мать на следующий день после возвращения из тюрьмы. Суд назначил мужчине наказание в виде 9 лет лишения свободы.

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