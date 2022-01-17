Виктория Смеюха похвасталась поджарой фигурой в бикини

Украинские знаменитости продолжают делиться с поклонниками яркими летними фотоснимками из отпусков. Кто с Мексики, кто с США, кто с Африки, а Виктория Смеюха из "НеАнгелов" шлет всем пламенные приветы с Мальдив.

“Не женщина - шедевр“: Вика из “НеАнгелов“ похвасталась поджарой фигурой в бикини

В личном аккаунте в Инстаграм успешная украинская исполнительница, которая 15 лет выступала в составе группы "НеАнгелы" вместе со Славой Каминской, поделилась с подписчиками серией фотографий. В кадре Виктория Смеюха предстала в раздельном купальнике синего оттенка, с распущенными волосами и ярким макияжем. Ее образ завершил красный маникюр и стильный чокер на шее.

"Главный спонсор этой публикации - спорт!" – отметила Виктория Смеюха.

Подписчики пришли в восторг, увидев фигуру певицы. Артистка может похвастаться длинными стройными ногами, точеными формами, плоским животом, рельефным прессом, узкой талией, пышной грудью и гладкой бархатистой кожей.

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Публикация от VIKTORIA (@vikanablack)

Напомним, Слава Каминская призналась, сколько заработала за 15 лет участия в группе “НеАнгелы“.


Анастасия Березовская, Тудей

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