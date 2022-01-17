В Киеве подготовили 15 локаций для купания на Крещение
На каждой из них будут дежурить спасатели.
Столичные коммунальщики подготовили 15 локаций для безопасного купания во время празднования Крещения 19 января.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
"В этом году для празднования Крещения коммунальное предприятие "Плесо" обустроило в пределах Киева 15 локаций. На каждой из них 19 января с 9:00 до 18:00 будут дежурить спасатели Kyiv Lifeguard Service от КП "Плесо" и Специализированной аварийно-спасательной водолазной службы (САСВД), а также будут работать медпункты", - говорится в сообщении.
Такие зоны будут работать в Днепровском, Оболонском и Деснянском районах столицы. Среди них, в частности, зона отдыха "Детская", Днепровский район, Днепр, Венецианский остров; "Венеция", Днепровский район, Днепр, Остров Долобецкий; Наталка, Оболонский район, Затока Наталка, ул. Приречная; "Наталка 2" (парк); "Галерна", Голосеевский район, ул. Набережно-Корчеватская; "Предместная Слободка", Днепровский район, Днепр, Венецианский остров; "Тельбин", Днепровский р-н, ул. Тычины; "Радуга", Днепровский район, ул. Радужная, озеро Радуга; "Троещина", Деснянский р-н, ул. Оноре де Бальзак; "Пуща-Водица", Оболонский район, пруд №8 на р. Горенка; "Вербное", Оболонский район, озеро Вербное, ул. Приозерная, "Центральная", Днепровский район, р. Днепр, Труханов, озеро Иорданское, Оболонский район, ул. Иорданская-просп. Оболонский; "Радуга", Днепровский район, ул. Никольско-Слободская, 7; "Черторый", Деснянский район, р. Днепр, остров Муромец.
В КГГА призывают киевлян быть бдительными и соблюдать правила безопасного купания во время празднования.
Напомним, ранее ПЦУ отметила, что купание в проруби на Крещение не является "давней украинской традицией", не приводит к духовному очищению и не "очищает от грехов".