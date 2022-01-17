В Киеве подготовили 15 локаций для купания на Крещение

На каждой из них будут дежурить спасатели.

В Киеве подготовили 15 локаций для купания на Крещение
Фото: Lb.ua

Столичные коммунальщики подготовили 15 локаций для безопасного купания во время празднования Крещения 19 января.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"В этом году для празднования Крещения коммунальное предприятие "Плесо" обустроило в пределах Киева 15 локаций. На каждой из них 19 января с 9:00 до 18:00 будут дежурить спасатели Kyiv Lifeguard Service от КП "Плесо" и Специализированной аварийно-спасательной водолазной службы (САСВД), а также будут работать медпункты", - говорится в сообщении.

Такие зоны будут работать в Днепровском, Оболонском и Деснянском районах столицы. Среди них, в частности, зона отдыха "Детская", Днепровский район, Днепр, Венецианский остров; "Венеция", Днепровский район, Днепр, Остров Долобецкий; Наталка, Оболонский район, Затока Наталка, ул. Приречная; "Наталка 2" (парк); "Галерна", Голосеевский район, ул. Набережно-Корчеватская; "Предместная Слободка", Днепровский район, Днепр, Венецианский остров; "Тельбин", Днепровский р-н, ул. Тычины; "Радуга", Днепровский район, ул. Радужная, озеро Радуга; "Троещина", Деснянский р-н, ул. Оноре де Бальзак; "Пуща-Водица", Оболонский район, пруд №8 на р. Горенка; "Вербное", Оболонский район, озеро Вербное, ул. Приозерная, "Центральная", Днепровский район, р. Днепр, Труханов, озеро Иорданское, Оболонский район, ул. Иорданская-просп. Оболонский; "Радуга", Днепровский район, ул. Никольско-Слободская, 7; "Черторый", Деснянский район, р. Днепр, остров Муромец.

В КГГА призывают киевлян быть бдительными и соблюдать правила безопасного купания во время празднования.

Напомним, ранее ПЦУ отметила, что купание в проруби на Крещение не является "давней украинской традицией", не приводит к духовному очищению и не "очищает от грехов".

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