Сотрудник ООН погиб на горнолыжном курорте Турции

Гражданин Канады Майкл Крифт, занимавший должность главы координационной группы Управления по координации гуманитарных вопросов Организации Объединенных Наций в Газиантепе, погиб на горнолыжном курорте Эрджиес в центральной части Турции.

Об этом сообщает газета Hurriyet.

По данным издания, 45-летний сотрудник ООН во время катания на горных лыжах съехал с трассы и вместе с другими лыжниками попал под лавину. Его друзья сообщили спасателям о случившемся.

Спасателям удалось извлечь живыми из-под лавины двух человек. Однако когда они сумели добраться до места происшествия, Крифт был уже мертв.

Спасательные работы проводились при температуре –25 градусов Цельсия. По данным метеорологов, порывы ветра на горе на тот момент достигали 25 метров в секунду.

Напомним, в субботу, 15 января, во время восхождения на самую высокую гору украинских Карпат Говерлу погибла 56-летняя туристка из Одесской области.