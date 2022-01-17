В воскресенье в Украине подтвердили более 5 тыс. случаев ковида
Больше всего больных обнаружили во Львовской области, а также в Киеве, Ивано-Франковской и Харьковской областях.
В воскресенье, 16 января, в Украине подтвердили 5 072 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Больше всего больных обнаружили во Львовской области, а также в Киеве, Ивано-Франковской и Харьковской областях.
По данным пресс-службы Министерства здравоохранения, вчера болезнь диагностировали у 407 детей и 72 медицинских работников. С ковидом были госпитализированы 1 213 человек, выздоровели 2 520 человек, 78 пациентов с коронавирусом умерли.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев – 510;
- Винницкая область – 194;
- Волынская область – 101;
- Днепропетровская область – 127;
- Донецкая область – 52;
- Житомирская область – 252;
- Закарпатская область – 133;
- Запорожская область – 18;
- Ивано-Франковская область – 492;
- Киевская область – 132;
- Кировоградская область – 82;
- Луганская область – 4;
- Львовская область – 854;
- Николаевская область – 31;
- Одесская область – 224;
- Полтавская область – 49;
- Ровенская область – 86;
- Сумская область – 189;
- Тернопольская область – 314;
- Харьковская область – 647;
- Херсонская область – 36;
- Хмельницкая область – 68;
- Черкасская область – 88;
- Черновицкая область – 344;
- Черниговская область – 45.
Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя нет.
За все время пандемии в Украине заболели 3 759 530 человек, преодолели болезнь 3 556 162 человека, 98 361 – умерли.
Сутками ранее в Украине подтвердили свыше 6,3 тыс. случаев ковида. Три дня подряд с 12 января выявляли более 10 тыс. случаев коронавируса в сутки. Самая высокая суточная заболеваемость была в столице, в Ивано-Франковской и Львовской областях.