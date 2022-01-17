В воскресенье в Украине подтвердили более 5 тыс. случаев ковида

Больше всего больных обнаружили во Львовской области, а также в Киеве, Ивано-Франковской и Харьковской областях.

В воскресенье, 16 января, в Украине подтвердили 5 072 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Больше всего больных обнаружили во Львовской области, а также в Киеве , Ивано-Франковской и Харьковской областях.

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения, вчера болезнь диагностировали у 407 детей и 72 медицинских работников. С ковидом были госпитализированы 1 213 человек, выздоровели 2 520 человек, 78 пациентов с коронавирусом умерли.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 510;

– 510; Винницкая область – 194;

Волынская область – 101;

Днепропетровская область – 127;

Донецкая область – 52;

Житомирская область – 252;

Закарпатская область – 133;

Запорожская область – 18;

Ивано-Франковская область – 492;

Киевская область – 132;

Кировоградская область – 82;

Луганская область – 4;

Львовская область – 854;

Николаевская область – 31;

Одесская область – 224;

Полтавская область – 49;

Ровенская область – 86;

Сумская область – 189;

Тернопольская область – 314;

Харьковская область – 647;

Херсонская область – 36;

Хмельницкая область – 68;

Черкасская область – 88;

Черновицкая область – 344;

Черниговская область – 45.

Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя нет.

За все время пандемии в Украине заболели 3 759 530 человек, преодолели болезнь 3 556 162 человека, 98 361 – умерли.

Сутками ранее в Украине подтвердили свыше 6,3 тыс. случаев ковида. Три дня подряд с 12 января выявляли более 10 тыс. случаев коронавируса в сутки. Самая высокая суточная заболеваемость была в столице, в Ивано-Франковской и Львовской областях.