В воскресенье в Украине подтвердили более 5 тыс. случаев ковида

Больше всего больных обнаружили во Львовской области, а также в Киеве, Ивано-Франковской и Харьковской областях.

В воскресенье в Украине подтвердили более 5 тыс. случаев ковида
Фото: facebook/Департамент Охорони здоров'я Чернівецької ОДА

В воскресенье, 16 января, в Украине подтвердили 5 072 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Больше всего больных обнаружили во Львовской области, а также в Киеве, Ивано-Франковской и Харьковской областях.

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения, вчера болезнь диагностировали у 407 детей и 72 медицинских работников. С ковидом были госпитализированы 1 213 человек, выздоровели 2 520 человек, 78 пациентов с коронавирусом умерли.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 510;
  • Винницкая область – 194;
  • Волынская область – 101;
  • Днепропетровская область – 127;
  • Донецкая область – 52;
  • Житомирская область – 252;
  • Закарпатская область – 133;
  • Запорожская область – 18;
  • Ивано-Франковская область – 492;
  • Киевская область – 132;
  • Кировоградская область – 82;
  • Луганская область – 4;
  • Львовская область – 854;
  • Николаевская область – 31;
  • Одесская область – 224;
  • Полтавская область – 49;
  • Ровенская область – 86;
  • Сумская область – 189;
  • Тернопольская область – 314;
  • Харьковская область – 647;
  • Херсонская область – 36;
  • Хмельницкая область – 68;
  • Черкасская область – 88;
  • Черновицкая область – 344;
  • Черниговская область – 45.

Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя нет.

За все время пандемии в Украине заболели 3 759 530 человек, преодолели болезнь 3 556 162 человека, 98 361 – умерли.

Сутками ранее в Украине подтвердили свыше 6,3 тыс. случаев ковида. Три дня подряд с 12 января выявляли более 10 тыс. случаев коронавируса в сутки. Самая высокая суточная заболеваемость была в столице, в Ивано-Франковской и Львовской областях.

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