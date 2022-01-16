В Запорожской области группа подростков жестоко издевалась над сверстником

В Запорожской области группа подростков устроила жестокое издевательство над бывшим одноклассником. Полиция открыла уголовное производство по статье "пытки".

Как сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области, 15 января в поселке городского типа Кушугум группа несовершеннолетних от 12 до 15 лет пригласила своего бывшего одноклассника в дом. Там они несколько часов избивали парня, унижали и издевались над ним.

Родные парня, взволнованные отсутствием мобильной связи с ним, самостоятельно нашли адрес дома, в котором он находился. Полицию вызвала мать подростка после того, как вошла в дом.

Личности всех шести нарушителей установлены. Все они были доставлены в отдел полиции, где опрошены в присутствии родителей. Полиция устанавливает причины жестокого издевательства над ребенком и все обстоятельства происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 127 (пытки) Уголовного кодекса Украины. Санкция по статье предусматривает лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.