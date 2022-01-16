В горах Львовщины травмировались четыре ребенка

15 января спасатели Львовщины оказали помощь 5 травмированным туристам-лыжникам, з них - 4 детям.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Так, на горе Тростян оказана помощь 2 травмированным туристам-лыжникам (дети 2007 и 2013 годов рождения).

На горе Высокий Верх также травмировались два лыжника, из них 1 ребенок 2016 года рождения.

На горе Политехник оказывалась помощь ребенку 2007 года рождения.

Спасатели предоставили пострадавшим домедицинскую помощь и спустили к подножию гор, где передали медикам для предоставления дальнейшей помощи.

В ГСЧС просят туристов соблюдать безопасную скорость, которая дает время для дополнительного маневра во избежание столкновения. А также не злоупотреблять спиртными напитками во время катания, ведь время реакции уменьшается в разы, одевать защитное снаряжение и не съезжать с трасс.

Напомним, во время восхождения на Говерлу погибла туристка из Одесской области.