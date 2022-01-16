В Украине до сих пор обесточены 67 населенных пунктов

Света нет в селах и городах в 5 областях.

По состоянию на утро воскресенья, 16 января, из-за непогоды обесточенными остаются 67 населенных пунктов в 5 областях.

Об этом говорится в справке ГСЧС.

В Житомирской области света нет в 25 населенных пунктах, в Черниговской – в 20, в Сумской – 12, в Киевской – 9 и в Донецкой – 1.

В ночь с 14 на 15 января в с. Коломыйчиха Сватовского района в Луганской области в результате шквального ветра повреждена крыша из металлопрофиля двухэтажного здания сельского совета и сельского клуба на площади.

В Харьковской области в г. Люботин повреждена крыша четырехэтажного общежития Люботинского лицея железнодорожного транспорта.

В г. Богуслав Киевской области повреждена крыша в учебном корпусе Богусловского центра профессионального образования.

В с. Лосиновка Черниговского района повреждена крыша в одноэтажном здании спортивного зала школы.

Напомним, сегодня в Украине будет без осадков, на дорогах местами гололедица. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.